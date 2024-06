Ο Γάλλος οδηγός θα αποτελέσει παρελθόν από την ομάδα του Ένστον στο τέλος της χρονιάς, με τα σημάδια της ρήξης να είναι ορατά εδώ και καιρό.

Έπειτα από έξι σεζόν στην Alpine F1 (πρώην Renault F1), o Έστεμπαν Οκόν θα αποχωρήσει στο τέλος της φετινής χρονιάς και θα αναζητήσει αλλού τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Ο Γάλλος θα ανοίξει ένα κεφάλαιο στην καριέρα του έχοντας αποκτήσει τεράστια εμπειρία δίπλα σε κορυφαίους οδηγούς.

Όταν ο Οκόν υπέγραψε στην τότε Renault έμοιαζε ως ο ιδανικός οδηγός για να στηριχθούν πάνω του οι Γάλλοι. Το βιογραφικό του ήταν γεμάτο επιτυχίες σε άλλες κατηγορίες, όπως πρωτάθλημα στην ευρωπαϊκή Formula 3 το 2014 και στο DTM το 2015. Η ταχύτητα δεν του λείπει και ανέκαθεν θεωρούνταν ως ένας οδηγός που θα πρωταγωνιστήσει.

2021 Hungary 🥇

2020 Sakhir 🥈

2023 Monaco 🥉



Here’s to continuing to push for the remainder of the season 💪



Merci pour tout, Esteban 💙 pic.twitter.com/Xz28278DUu — BWT Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) June 3, 2024

Το κλίμα στράβωσε πριν ξεκινήσει η φετινή σεζόν

Το πρώτο σημάδι πως Alpine και Οκόν οδεύουν σε «διαζύγιο» έγινε εμφανές κατά τη χειμερινή περίοδο. Τότε, ο 27χρονος είχε δηλώσει –δίχως να πάρει άδεια– πως έχει καθυστερήσει σημαντικά η εξέλιξη του φετινού μονοθεσίου και το πρόγραμμα βρίσκεται πολύ πίσω στον προγραμματισμό.

Φυσικά αυτό δεν άρεσε καθόλου στην ομάδα του Ένστον και άρον-άρον οι δηλώσεις του Γάλλου... εξαφανίστηκαν. Προφανώς και δεν είπε κάποιο ψέμα, όμως διέρρευσε, και πιθανότατα ηθελημένα, πως η φετινή σεζόν προβλέπεται δύσκολη. Όπως είναι λογικό, οι σχέσεις του με την ομάδα πέρασαν μία μικρή κρίση.

BWT Alpine F1 Team and I have agreed together to part ways at the end of the 2024 F1 season.



The Enstone-Viry family has played a significant part in my life, dating back to my Lotus junior programme days. I feel incredibly lucky and privileged to have achieved the things I did… pic.twitter.com/crzJwfQRpx June 3, 2024

Η φετινή «Silly Season» της Formula 1 είναι μια από τις πιο ανατρεπτικές στην ιστορία. Ο Λιούις Χάμιλτον υπέγραψε με τη Scuderia Ferrari για το 2025, ο Κάρλος Σάινθ είναι πολύ πιθανό να οδηγεί για τη Williams του χρόνου ενώ το ενδεχόμενο ο Μαξ Φερστάπεν να αποχωρήσει από τη Red Bull Racing ήταν υπαρκτό.

Ο Οκόν ουδέποτε θέλησε να στηρίξει το μέλλον του στην Alpine και δεν θέλησε να γεφυρώσει τις σχέσεις του με την ομάδα. Παράλληλα, με κάθε ευκαιρία τόνιζε πως το μέλλον του το διαχειρίζεται η Mercedes, δείχνοντας τη διάθεσή του να αλλάξει παραστάσεις.

Thanks for the memories, Esteban. Here’s to our final few together 💙



📸 via @OconEsteban pic.twitter.com/wt8sGtXNy7 June 3, 2024

Το κερασάκι στην τούρτα

Η Alpine πραγματοποίησε το χειρότερο ξεκίνημα στην ιστορία της, δηλαδή από το 2021 που πήρε η ομάδα αυτή την ονομασία. Η Α524 ήταν υπέρβαρη, υστερούσε σε όλες τις συνθήκες και η οδήγησή της ήταν μια τεράστια πρόκληση για τους οδηγούς.

Εντούτοις, ο Οκόν ξεκίνησε εντυπωσιακά το πρωτάθλημα κερδίζοντας κατά κράτος τον teammate του, Πιέρ Γκασλί. Μάλιστα, σκόραρε και τον πρώτο βαθμό των Γάλλων στο Grand Prix Μαϊάμι με τη 10η θέση. Οδηγικά έδειξε να είναι ο ηγέτης της Alpine και οι εμφανίσεις του σε κάθε τριήμερο πλησίαζαν το τέλειο, για τα δεδομένα της φετινής σεζόν.

Στο Grand Prix Μονακό όλα άλλαξαν και ο Οκόν κατάφερε μέσα σε μισό γύρο να καταστρέψει ό,τι είχε χτίσει μέχρι τώρα στο 2024. Στον πρώτο γύρο του αγώνα, είχε σύγκρουση με τον Γκασλί, για την οποία φέρει την αποκλειστική ευθύνη.

Πριν την έναρξη του αγώνα, οι δυο οδηγοί είχαν πάρει εντολή να μην δώσουν μάχη ώστε να παλέψουν για βαθμούς με άλλα μονοθέσια. Επιπρόσθετα στο Μονακό ήταν μεγάλα στελέχη του Group Renault, κάτι το οποίο έκανε τον επικεφαλής της Alpine, Μπρούνο Φαμέν, να δώσει ειδικές οδηγίες.

Ο Οκόν τις παράκουσε και οδήγησε τον Φαμέν στη δημόσια κριτική προς το πρόσωπό του. Μάλιστα άφησε υπαινιγμούς σε ζωντανή μετάδοση στη γαλλική τηλεόραση πως ο Οκόν είναι αντιμέτωπος με σοβαρή τιμωρία.

Λίγες ημέρες αργότερα ανακοινώθηκε η αποχώρησή του από την Alpine στο τέλος της τρέχουσας σεζόν. Το Μονακό σίγουρα δεν ήταν η αιτία του «διαζυγίου», ωστόσο ήταν όπως φαίνεται η αφορμή.

Η επόμενη ημέρα

Με βάση τη φετινή του απόδοση ο Οκόν αξίζει αναμφίβολα μια θέση στη Formula 1. Το πού θα είναι αυτό θα κριθεί τις επόμενες ημέρες ή εβδομάδες.

Οι επιλογές του Οκόν για ομάδα στις μπροστά θέσεις του grid είναι λιγοστές. Θέση στη Mercedes-AMG δύσκολα θα βρει καθώς ο Τότο Βολφ όλα δείχνουν πως προορίζει τον Κίμι Αντονέλι για διάδοχο του Λιούις Χάμιλτον, δίπλα στον Τζορτζ Ράσελ.

Thanks to the hard work, support, and sacrifices of many people, I’ve raced in over 140 Grands Prix so far since my debut in 2016. I have always been a tough competitor, and, like most drivers, I’ve had my share of incidents. — Esteban Ocon (@OconEsteban) May 31, 2024

Τις τελευταίες εβδομάδες βρίσκεται σε συνομιλίες με τη Haas και συγκεκριμένα για τη θέση του Κέβιν Μάγκνουσεν. Το κενό που θα αφήσει ο Νίκο Χούλκενμπεργκ αναμένεται να το καλύψει ο οδηγός της Ακαδημίας της Ferrari, Όλιβερ Μπέρμαν.

Η τελευταία ίσως λύση για τον Οκόν είναι η Audi. Οι Γερμανοί τον έχουν ψηλά στη λίστα τους και με δεδομένο πως ο Κάρλος Σάινθ το «παίζει δύσκολος» δεν αποκλείεται να στραφούν προς τον Γάλλο για τα πρώτα στάδια του ταξιδιού τους στη Formula 1.

Φωτογραφίες: Alpine media