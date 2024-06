O πρώην οδηγός της Formula 1 προειδοποίησε τη Red Bull Racing πως να μη μάχεται για νίκες και μάλιστα σύντομα.

Τα τελευταία χρόνια η Red Bull Racing -και πιο συγκεκριμένα ο Μαξ Φερστάπεν- απολαμβάνει μία μεγάλη περίοδο κυριαρχίας στη Formula 1. Το ένα πρωτάθλημα διαδέχεται το άλλο και ο Ολλανδός είναι το μεγάλο φαβορί και για τον φετινό τίτλο.

Τους τελευταίους μήνες ωστόσο βλέπουμε την αποσταθεροποίηση της Red Bull Racing. Αρχικά η «υπόθεση Χόρνερ» δημιούργησε μεγάλες αναταραχές στο εσωτερικό της αυστριακής ομάδας, ενώ πρόσφατα ανακοινώθηκε η αποχώρηση του Άντριαν Νιούι έπειτα από 19 χρόνια παρουσίας στο Μίλτον Κινς.

Στα αγωνιστικά, το πλεονέκτημα της RBR έχει εξαφανιστεί στους τελευταίους αγώνες και πλέον McLaren Racing και Scuderia Ferrari την κερδίζουν στα ίσια. Αυτό δεν αποκλείεται να συνεχιστεί και στο μέλλον σύμφωνα με τον πρώην οδηγό της Formula 1, Ραλφ Σουμάχερ.

Στο podcast του Formel1.de στο Youtube ο Γερμανός πιστεύει πως τα πράγματα σύντομα μπορούν να πάνε από το κακό στο χειρότερο: «Όταν μια ομάδα κερδίζει τότε όλα είναι ρόδινα. Για να είμαστε δίκαιοι, έχουν κερδίσει τους περισσότερους αγώνες στη σεζόν μέχρι τώρα. Το ερώτημα είναι τι θα συμβεί από εδώ και πέρα. Ο Κρίστιαν Χόρνερ έχει ένα μεγάλο βάρος στους ώμους του και πρέπει να τα θέσει όλα υπό έλεγχο. Το ίδιο ισχύει και για τη διαχείριση του προσωπικού λόγω του ότι κάποιοι θέλουν να φύγουν. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο στη Formula 1. H Red Bull κινδυνεύει σύντομα να πέσει στη μετριότητα. Πίστεψα πως θα ήταν δύσκολο να χάσουν απόδοση το 2026, αλλά ήδη τα πράγματα είναι δύσκολα από φέτος».

