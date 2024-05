Η αυστριακή ομάδα ανακοίνωσε ότι έπειτα από 19 χρόνια παρουσίας και συμβολής, ο «γκουρού» του σχεδιασμού θα αποχωρήσει από το εργοστάσιο του Μίλτον Κινς.

Οι φήμες επιβεβαιώθηκαν και ο Άντριαν Νιούι αποχωρεί επίσημα από τη Red Bull Racing, όπως ανακοίνωσε η αυστριακή ομάδα. Έπειτα από 19 χρόνια παρουσίας στο εργοστάσιο του Μίλτον Κινς, ο 65χρονος τεχνικός θα αφήσει το ρόλο του και θα αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Τις τελευταίες ημέρες το ένα δημοσίευμα μετά το άλλο ήθελε τον Νιούι εκτός Red Bull Racing, ενώ παράλληλα οι «ταύροι» δήλωναν άγνοια σχετικά με τις προθέσεις του. Όπως αποδεικνύεται, ο κόσμος το είχε βούκινο και η RBR κρυφό… καμάρι.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ομάδας του Μίλτον Κινς, ο Νιούι θα αποχωρήσει από το Red Bull Technology Group στο πρώτο τρίμηνο του 2025. Η αποχώρησή του από τα καθήκοντα που έχει στην αγωνιστική ομάδα της Formula 1 θα είναι άμεση και τους επόμενους μήνες θα συμμετάσχει στα τελευταία στάδια εξέλιξης του Hypercar της Red Bull, την RB17.

BREAKING: Red Bull confirm Adrian Newey will leave the team in early 2025#F1 pic.twitter.com/x0IEZfzYNg