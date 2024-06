Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ επιστρέφει στην Μέση Ανατολή έπειτα από 13 χρόνια, με το πρώτο Ράλλυ Σαουδικής Αραβίας.

Το WRC έκανε πράξη τα σχέδια του για την επιστροφή του πρωταθλήματος στην Μέση Ανατολή, με την τελευταία διοργάνωση που έλαβε χώρα εκεί να ήταν το Ράλλυ Ιορδανίας το 2011. Το περασμένο Σαββατοκύριακο, κατά την διάρκεια του Ράλλυ Σαρδηνίας, επιβεβαιώθηκε από την FIA και το WRC ότι το Ράλλυ Σαουδικής Αραβίας θα βρίσκεται στο καλεντάρι του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος για τα επόμενα 10 χρόνια.

Saudi Arabia for the 2025 FIA World Rally Championship!@officialwrc is returning to the Middle East for the first time since the 2011 Jordan Rally.@samf_gov@saudimotorsport@RallySaudi#FIA #WRC #Rally pic.twitter.com/HbD1cWXdxz