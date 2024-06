Ολική ανατροπή στη Σαρδηνία όπου ο Οτ Τάνακ κέρδισε οριακά τον αγώνα, αφού ο Σεμπαστιάν Οζιέ είχε κλατάρισμα στην τελευταία ΕΔ!

Ο Οτ Τάνακ της Hyundai Motorsport κατάφερε να «κλέψει» την νίκη από τα χέρια του Σεμπαστιάν Οζιέ για μόλις δύο δέκατα του δευτερολέπτου, να ανέβει στην κορυφή της γενικής κατάταξης και να πανηγυρίσει τη νίκη στο Ράλλυ Σαρδηνίας, τον 6ο γύρο του φετινού πρωταθλήματος του WRC. Ο Εσθονός πέτυχε την πρώτη του νίκη για φέτος και ανέβηκε στο βάθρο για δεύτερη συνεχόμενη φορά, αφού στον προηγούμενο γύρο στην Πορτογαλία είχε έρθει δεύτερος.

Split by just 0.2s, this was the moment we realised @OttTanak took the win! #WRC #RallyItaliaSardegna @OfficialWRC pic.twitter.com/5bX06uBXop

Ο οδηγός της Hyundai σταμάτησε τα χρονόμετρα στις 3:06:05,6. Η διαφορά που είχε με τον Οζιέ ήταν μόλις στο 0,2 δευτερόλεπτο, κάτι που κάνει την νίκη του ακόμα πιο εντυπωσιακή. Μετά το τέλος της Power Stage, της τελευταίας ΕΔ του αγώνα, ο Τάνακ δήλωσε:

«Δύσκολο τριήμερο. Η τελευταία ΕΔ ήταν αρκετά δύσκολη, καθώς είχε κάποιους τεράστιους βράχους. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι παραπάνω, δώσαμε το 100%»

The gap to the lead of #RallyItaliaSardegna is slashed! @OttTanak is now just 6.6s off the top spot with two stages to go.#WRC pic.twitter.com/oRqi4eZPqA