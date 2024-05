Το κορυφαίο πρωτάθλημα μοτοσικλετών του πλανήτη ετοιμάζεται για τον έβδομο αγώνα του στο 2024, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στο Μουτζέλο της Ιταλίας.

Η αγωνιστική δράση επιστρέφει στον κόσμο του MotoGP. Λίγες ημέρες μετά το Grand Prix Καταλονίας στην πίστα της Βαρκελώνης, το κορυφαίο πρωτάθλημα σε δύο τροχούς ετοιμάζεται για το Grand Prix Ιταλίας το τριήμερο 31 Μαΐου με 2 Ιουνίου στην πίστα του Μουτζέλο.

Το Μουτζέλο έχει πλούσια ιστορία στους αγώνες ταχύτητας μοτοσικλετών, με τον πρώτο αγώνα του παγκοσμίου πρωταθλήματος να πραγματοποιείται πίσω στο 1976. Από το 1991 έχει γίνει ετήσιος σταθμός του MotoGP, με τους αναβάτες και τους θεατές να συγκαταλέγουν την πίστα σε μία από τις αγαπημένες τους.

Siamo pronti per l'Italia! 🙌



Round 7 at Mugello, there are few race tracks more beautiful! 😎#ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/G3r7FSUk8b — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 29, 2024

Η διαδρομή έχει μήκος 5,25 χιλιόμετρα και αποτελείται από 15 στροφές, 9 δεξιές και 6 αριστερές στροφές. Το Σάββατο οι αναβάτες θα διανύσουν 11 γύρους στον Αγώνα Σπριντ, ενώ το Grand Prix της Κυριακής θα έχει διάρκεια 22 γύρους. Πολυνίκης στο Grand Prix Ιταλίας είναι ο Τζάκομο Αγκοστίνι με 13 νίκες στο σύνολο. Νικητής το 2023 ήταν ο Πέκο Μπανάια με Ducati.

Less than 1⃣ week after the #CatalanGP, the #MICHELINPower range will be back on track at Mugello, the most technical track of the season. Let's rewind the best action from the 2023 #ItalianGP and discover the spec of the Michelin tires for this edition.#MichelinMotoGP pic.twitter.com/r2WFt8WiKK — Michelin Motorsport (@Michelin_Sport) May 29, 2024

Στο πρωτάθλημα αναβατών ο Χόρχε Μαρτίν διατηρεί τα ηνία με 155 βαθμούς. Ακολουθεί ο Μπανάια με 116 βαθμούς, ενώ ο τρίτος διεκδικητής (μέχρι τώρα) του πρωταθλήματος είναι ο Μαρκ Μάρκεθ με 114 βαθμούς. Οι τρεις τους έχουν μοιραστεί το βάθρο των νικητών στα τελευταία δύο GP.

Το Grand Prix Ιταλίας του MotoGP θα μεταδοθεί ζωντανά από την Cosmote TV. Ακολουθήστε όλη τη δράση του έβδομου αγωνιστικού τριημέρου του κορυφαίου πρωταθλήματος μοτοσικλετών για το 2024 στο gMotion by Gazzetta.

To take victory in Mugello is pretty special thing to have on your CV 😎



Revisit the last 5 winners of the #ItalianGP 🇮🇹 and how they clinched it ⚔️#MotoGP pic.twitter.com/a88OIKmJli — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 30, 2024

Πρόγραμμα MotoGP, Grand Prix Ιταλίας σε ώρες Ελλάδος

Παρασκευή 31 Μαΐου

11:45-12:30 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

16:00-17:00 – Χρονομετρημένες Ελεύθερες Δοκιμές

Σάββατο 1 Ιουνίου

11:10-11:40 – Δεύτερη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

11:50-12:30 – Κατατακτήριες Δοκιμές

16:00-17:00 – Αγώνας Σπριντ

Κυριακή 2 Ιουνίου

11:40-11:50 – Warm-Up

15:00 – Αγώνας

After a tense Q2 session @PeccoBagnaia took pole position with a 1:44.855 in 2023! 😎



Try to predict this year's pole lap time ➡️ https://t.co/wTeh4mR1qg for a chance to win amazing prices thanks to @TISSOT 🎁#MotoGPPredictor | #ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/fpRzlCy4vZ — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 29, 2024

Φωτογραφίες: KTM media/Rob Gray (Polarity Photo)