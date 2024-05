Ανήσυχος είναι ο πατέρας του τρεις φορές παγκόσμιου πρωταθλητή της Formula 1 σχετικά με την πτώση της αγωνιστικής φόρμας της Red Bull Racing.

Έχει έρθει το τέλος της κυριαρχίας της Red Bull Racing; Αυτό πιστεύει τουλάχιστον ο Γιος Φερστάπεν, πατέρας του οδηγού της αυστριακής ομάδας, Μαξ Φερστάπεν, μετά και το Grand Prix Μονακό. Ο Ολλανδός έχει πέντε νίκες σε οκτώ αγώνες και σε όσους δεν έχει ανέβει στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου οι αντίπαλοί του ήταν ταχύτεροι.

Ο Γιος Φερστάπεν μίλησε στην De Telegraaf για την πτώση στην απόδοση της Red Bull Racing και είναι ιδιαίτερα ανήσυχος για τους επόμενους αγώνες: «H εποχή που η Red Bull είχε το κυρίαρχο μονοθέσιο έχει φτάσει στο τέλος της. Ίσως πρέπει να αρχίσουν να ασχολούνται περισσότερο με τους αγώνες και την επικοινωνία εντός της ομάδας και όχι με άλλα θέματα. Σίγουρα θα υπάρχουν αγώνες στους οποίους η Red Bull θα είναι και πάλι σε καλή αγωνιστική φόρμα. Είμαι όμως πολύ περίεργος να δω πώς μπορούν να λύσουν τα προβλήματά τους. Κάτι πρέπει να γίνει. Πρέπει να βρει ποιο είναι το πρόβλημα η Red Bull γιατί οι Ferrari και McLaren έχουν πλησιάσει πολύ. Ο Μαξ μπορεί να επισκιάσει τα προβλήματα αλλά η μεγάλη διαφορά με τον Σέρχιο Πέρεζ είναι πλέον πολύ εμφανής».

Not the Sunday we were hoping for…



An uneventful race for Max as he finished in P6. Checo is thankfully ok after an unfortunate start to the race#F1 || #RedBullRacing pic.twitter.com/o5LDZBXfjf