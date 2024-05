Ο αγώνας που το Σαββατοκύριακο άφησε σε αγωνία εκατομμύρια φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού και αντάμειψε όσους τον είδαν από κοντά δεν έγινε στην Ευρώπη.

Παραδοσιακά τις τελευταίες δεκαετίες η ημερομηνίες διεξαγωγής των Grand Prix Μονακό της Formula 1 και των 500 Μιλίων της Ινδιανάπολης του Indycar συμπίπτουν. Πρόκειται για δύο εκ των τριών αγώνων που περιλαμβάνονται στο Triple Crown του μηχανοκίνητου αθλητισμού, των τριών δηλαδή, μαζί με τις 24 Ώρες του ΛεΜαν, σημαντικότερων αγώνων της σεζόν.

Ο πρώτος, αυτός στο Πριγκιπάτο του Μονακό, δεν είχε κάτι το ιδιαίτερο από πλευράς δράσης και για πρώτη φορά στην ιστορία οι 10 πρώτοι οδηγοί της κατάταξης τερμάτισαν από τη θέση που ξεκίνησαν. Ο δεύτερος, αυτός της Ινδιανάπολης, θέτει υποψηφιότητα για τον αγώνα της χρονιάς.

