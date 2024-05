Φέτος συμπληρώνονται 30 χρόνια από το θάνατο του Βραζιλιάνου θρύλου της Formula 1 στην πίστα της Ίμολα.

Το πρωτάθλημα της Formula 1 συνεχίζεται το τριήμερο 17-19 Μαΐου με το Grand Prix Εμίλια Ρομάνια. Καθώς την 1η Μαΐου συμπληρώθηκαν 30 χρόνια από τον τραγικό θάνατο του Άιρτον Σένα στην Ίμολα, ομάδες και οδηγοί έχουν προγραμματίσει σειρά εκδηλώσεων στην μνήμη του Βραζιλιάνου.

Ο πρώην πρωταθλητής, Σεμπάστιαν Φέτελ, διοργάνωσε αγώνα δρόμου στην πίστα, με τη συμμετοχή όλων των οδηγών της Formula1 αλλά και από μικρότερες κατηγορίες. Ορισμένοι - όπως ο Σαρλ Λεκλέρ και ο Βάλτερι Μπότας - έτρεξαν με ποδήλατο και άλλοι - όπως ο Λιούις Χάμιλτον - με ηλεκτρικό πατίνι.

Φωτογραφήθηκαν κρατώντας τη σημαία τόσο της Βραζιλίας όσο και της Αυστρίας, στην μνήμη του Αυστριακού Ρόλαντ Ρατζενμπέργκερ, ο οποίος έχασε τη ζωή του στην ίδια πίστα, την προηγούμενη ημέρα από τον θάνατο του Σένα.

Οι οδηγοί φορούσαν μπλούζα στα χρώματα της Βραζιλίας με το μήνυμα «Forever» και περικάρπιο με το όνομα του Ρατζενμπέργκερ, τα οποία τους μοίρασε ο Φέτελ.

Seb standing in front of the Senna statue at Imola 💛



He was also wearing an Austrian sweatband in honour of Roland Ratzenberger who sadly lost is life at the track on the same weekend in 1994 🇦🇹 pic.twitter.com/LGlPO3K9qo