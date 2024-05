Η Williams Racing έκανε κίνηση «ματ» και ανανέωσε το συμβόλαιο του Ταϊλανδού οδηγού για αρκετά χρόνια ακόμα.

Νέο πολυετές συμβόλαιο συνεργασίας με τη Williams Racing υπέγραψε ο Άλεξ Άλμον. Ο Ταϊλανδός οδηγός πείστηκε για το σχέδιο που έχει η ομάδα του Γκρόουβ και για τα επόμενα χρόνια θα αγωνίζεται στα μπλε.

Το προηγούμενο συμβόλαιό του είχε ισχύ μέχρι το τέλος του 2025. Αυτό σημαίνει πως η νέα του συμφωνία με τη Williams θα τον κρατήσει στη βρετανική ομάδα και το 2026, τη σεζόν που η Formula 1 θα μπει σε μία νέα εποχή λόγω των τεράστιων αλλαγών στους κανονισμούς. Παράλληλα αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά οι απολαβές του.

Ο Άλμπον ήταν ένα από τα μεγάλα και ποθητά ονόματα της φετινής «Silly Season» καθώς έχει συνδεθεί με αρκετές ομάδες, όπως για παράδειγμα η Red Bull Racing. H πίστη που δείχνει στη Williams μαρτυρά πως η ομάδα του Γκρόουβ βλέπει σοβαρά το μέλλον της στη Formula 1 και ευελπιστεί να επιστρέψει στην κορυφή.

Ο Άλμπον μίλησε για το νέο του συμβόλαιο με τη Williams και ανέφερε: «Είμαι τρομερά χαρούμενος που θα παραμείνω στη Williams Racing και θα συνεχίσω να δουλεύω με ανθρώπους που διαθέτουν τεράστιο ταλέντο και αποφασιστικότητα. Φέτος έχουμε κάνει ένα δύσκολο ξεκίνημα, όμως από τότε που ήρθα στην ομάδα η Williams έχει κάνει πολύ μεγάλα βήματα προόδου και έχω δει τις αλλαγές που έχουν γίνει στο παρασκήνιο για να επιστρέψουμε στην κορυφή. Έχουμε ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο και θέλω να παίξω ένα πολύ σημαντικό ρόλο και γι’ αυτό υπέγραψα ένα πολυετές συμβόλαιο. Το ταξίδι μας θα πάρει καιρό, όμως πιστεύω πως θα καταφέρουμε μεγάλα πράγματα μαζί».

New contract, same passion, same goal! I really believe in this team and the journey we are on together. The potential is there, so let’s get to work @WilliamsRacing 💪 pic.twitter.com/od6tenSENc