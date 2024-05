Ο Γάλλος της Toyota Gazoo Racing επικράτησε για δεύτερο συνεχόμενο αγώνα στο WRC και έγινε ο οδηγός με τις περισσότερες νίκες στην Πορτογαλία.

Ο Σεμπαστιέν Οζιέ της Toyota Gazoo Racing υπερασπίστηκε τη διαφορά που είχε από το Σάββατο και πανηγύρισε τη νίκη στο Ράλλυ Πορτογαλίας, τον 5ο γύρο του φετινού πρωταθλήματος του WRC. Ο Γάλλος έκανε το «back to back» και ανέβηκε στο πρώτο σκαλί του βάθρου για δεύτερο συνεχόμενο αγώνα, μετά την Κροατία. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι 8 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής έχει πλέον τις περισσότερες νίκες στην Πορτογαλία, καθώς έφθασε τις 6, ξεπερνώντας τον Φινλανδό Μάρκου Άλεν, που έχει 5. Ο οδηγός της Toyota τερμάτισε μόλις 7,9 δευτερόλεπτα μπροστά από τον δεύτερο Οτ Τάνακ της Hyundai Motorsport, με συνολικό χρόνο, 3:41:32,3.

«Δεν ήταν το καλύτερο τριήμερο για την ομάδα, αλλά ήταν ένας καλός αγώνας για εμάς. Είμαι χαρούμενος που έσπασα το ρεκόρ με τις περισσότερες νίκες, αν και δεν με πείραζε να έχω τον ίδιο αριθμό νικών με τον Μάρκου Άλεν» δήλωσε ο Οζιέ μετά την Power Stage της Κυριακής.

Εξίσου εντυπωσιακός ήταν και ο Τάνακ, ο οποίος κέρδισε 2 από τις 4 Ειδικές Διαδρομές της Κυριακής. Ο Εσθονός δήλωσε ότι ήταν ένα πολύ δύσκολο τριήμερο, αλλά βλέπει μεγάλες αναβαθμίσεις στο Hyundai i20 N Rally1. Συγκεκριμένα ανέφερε: «Ήταν ένα πολύ απαιτητικό τριήμερο αλλά το παλέψαμε και κάναμε ότι μπορούσαμε. Είδαμε αρκετές βελτιώσεις στον ρυθμό μας και στο αυτοκίνητο».

Το βάθρο συμπλήρωσε ο Τιερί Νεβίλ, ο οποίος τερμάτισε περίπου 1 λεπτό πίσω από τον Τάνακ. Ο οδηγός της Hyundai κέρδισε την Power Stage και εξασφάλισε επιπλέον 5 βαθμούς, φθάνοντας τους 24 στον αγώνα. Αύξησε έτσι στους 24 β. τη διαφορά του από τον Έλφιν Έβανς της Toyota στο πρωτάθλημα οδηγών του WRC.

Στο τέλος του αγώνα ο Νεβίλ πέρασε και ένα πολύ ωραίο μήνυμα, με αφορμή την ημέρα της μητέρας. «Τα πήγαμε πολύ καλά. Ευχαριστώ την ομάδα, καθώς το αυτοκίνητο ήταν σε πολύ καλή κατάσταση. Πίεσα όσο πιο πολύ μπορούσα, καθώς τα ελαστικά μου δεν ήταν και στην καλύτερη κατάσταση. Θέλω επίσης να ευχηθώ χρόνια πολλά για την γιορτή της μητέρας στην μητέρα μου και στην γυναίκα μου. Είμαι πολύ περήφανος και για τις δύο».

