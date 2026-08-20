Δημοσιεύματα θέλουν την Porsche να αποσύρει τη Taycan στο τέλος της δεκαετίας, καθώς η πτώση των πωλήσεων την αναγκάζει να επανεξετάσει τα σχέδιά της.

Το αυτοκίνητο που απέδειξε το 2019 ότι ένα βαρύ, αμιγώς ηλεκτρικό τετράθυρο μπορεί να διατηρεί το αυθεντικό DNA της Porsche φαίνεται πως πλησιάζει στο τέλος της διαδρομής του. Σύμφωνα με δημοσίευμα του γερμανικού περιοδικού WirtschaftsWoche, η Porsche σχεδιάζει να ολοκληρώσει σταδιακά την παραγωγή της Taycan έως το 2030, δηλαδή περίπου μία δεκαετία μετά την εισαγωγή της στην αγορά.

Η γερμανική φίρμα απέφυγε να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει κατηγορηματικά τις πληροφορίες. Εκπρόσωπος της εταιρείας παρέπεμψε στις πρόσφατες δηλώσεις του διευθύνοντος συμβούλου, Μίκαελ Λάιτερς, ο οποίος ξεκαθάρισε απλώς ότι «δεν υπάρχουν σχέδια κατάργησης της Taycan βραχυπρόθεσμα». Αυτή η διατύπωση αφήνει ορθάνοιχτο το ενδεχόμενο η απόσυρση να προγραμματίζεται για το δεύτερο μισό της δεκαετίας.

Η «ελεύθερη πτώση» των πωλήσεων

Πίσω από αυτή τη στροφή βρίσκεται η αισθητή υποχώρηση της ζήτησης. Παρά τις πρόσφατες τεχνολογικές αναβαθμίσεις, οι παραδόσεις της Taycan υποχώρησαν κατά 22% το 2025, ενώ στο πρώτο μισό του 2026 κατέγραψαν νέα πτώση 25% παγκοσμίως, φτάνοντας στις μόλις 6.219 μονάδες. Η κάμψη είναι ακόμα πιο δραματική στην αγορά των ΗΠΑ, γεγονός που ανάγκασε ήδη την Porsche να σταματήσει εκεί την διάθεση των εκδόσεων Cross Turismo και Sport Turismo.

Παρά την τρέχουσα αρνητική συγκυρία, η Taycan παραμένει ένα τεράστιο τεχνολογικό και εμπορικό επίτευγμα. Με περισσότερες από 180.000 μονάδες να έχουν παραχθεί συνολικά, το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της Porsche έθεσε νέα πρότυπα με την αρχιτεκτονική 800V και την κορυφαία οδηγική συμπεριφορά.

Στροφή τακτικής για την ηλεκτροκίνηση

Η περίπτωση της Taycan καθρεφτίζει τη γενικότερη επαναξιολόγηση της στρατηγικής της Porsche. Ο αρχικός στόχος που ήθελε τα ηλεκτρικά μοντέλα να αποτελούν το 80% των συνολικών της πωλήσεων έως το 2030 έχει πλέον προσαρμοστεί στις πραγματικές συνθήκες της αγοράς. Η εταιρεία στρέφει ξανά την προσοχή της στους κινητήρες εσωτερικής καύσης και τα plug-in υβριδικά σύνολα.

Όσον αφορά την επόμενη μέρα, παραμένει άγνωστο αν η Taycan θα αντικατασταθεί απευθείας. Ένα από τα βασικά σενάρια που εξετάζονται στο Τσουφενχάουζεν είναι η συγχώνευση της Taycan και της Panamera σε ένα ενιαίο τετράθυρο μοντέλο, το οποίο θα προσφέρεται παράλληλα με θερμικούς, υβριδικούς και ηλεκτρικούς κινητήρες.