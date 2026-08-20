Ανείπωτη τραγωδία συγκλονίζει τον μηχανοκίνητο αθλητισμό καθώς το Manx Grand Prix στο Isle of Man θρηνεί δύο αναβάτες σε διαδοχικές ημέρες δοκιμών.

Μαύρη σκιά έχει απλωθεί πάνω από το Isle of Man, καθώς οι διοργανωτές του ιστορικού Manx Grand Prix επιβεβαίωσαν τον θάνατο ενός δεύτερου αναβάτη μέσα σε μόλις 24 ώρες κατά τη διάρκεια των κατατακτήριων δοκιμών στην επικίνδυνη διαδρομή Snaefell Mountain Course.

Το νέο θανατηφόρο δυστύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της απογευματινής περιόδου δοκιμών της Τετάρτης. Θύμα ήταν ο 37χρονος Σαμ Νότον, κάτοικος του Castletown στο Isle of Man, ο οποίος ενεπλάκη σε σφοδρό περιστατικό στην ταχύτατη αριστερή καμπή «Doran's Bend», κατά την τρίτη περίοδο κατατακτηρίων του φετινού θεσμού.

Η επίσημη ανακοίνωση των διοργανωτών:

«Η διοργάνωση των αγώνων Manx Grand Prix με βαθιά θλίψη ανακοινώνει ότι ο Sam Naughton, 37 ετών, από το Castletown της Νήσου του Μαν, έχασε τη ζωή του σε περιστατικό κατά τη διάρκεια των κατατακτηρίων δοκιμών της Τετάρτης στο Manx Grand Prix 2026. Το συμβάν σημειώθηκε στο Doran's Bend, κατά την τρίτη περίοδο κατατακτηρίων της διοργάνωσης. Έχοντας κάνει το ντεμπούτο του το 2025, ο Sam βρισκόταν στη δεύτερη χρονιά συμμετοχής του στο Manx Grand Prix, ενώ ήταν τακτικός αγωνιζόμενος σε πλήθος άλλων αγώνων road racing από το 2020 όταν και ξεκίνησε να αγωνίζεται. Η διοργάνωση του Manx Grand Prix εκφράζει τα θερμότερα συλλυπητήριά της στη σύζυγό του Charlotte, στα παιδιά του Bonnie, Liam, Jesse και Parker, στην οικογένεια και στους φίλους του».

Η τραγική αυτή είδηση έρχεται λίγες μόλις ώρες μετά την επίσημη ανακοίνωση του θανάτου του 29χρονου Ελβετού αναβάτη Μάουρο Ποντσίνι. Ο Ποντσίνι είχε χάσει τη ζωή του το απόγευμα της Τρίτης σε ξεχωριστό συμβάν κατά τη διάρκεια των πρώτων ελεύθερων δοκιμών.

Οι δύο διαδοχικές απώλειες υπενθυμίζουν με τον πιο σκληρό τρόπο τους ακραίους κινδύνους των αγώνων σε δημόσιους δρόμους, βυθίζοντας σε πένθος την παγκόσμια κοινότητα των αγώνων μοτοσικλέτας.