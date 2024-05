O θρύλος του WRC βρίσκεται στο Λε Μαν, για να παρακολουθήσει από κοντά τον αγώνα του MotoGP.

Στο Λε Μαν, μαζί με άλλους 297.470 θεατές που έκαναν νέο ρεκόρ προσέλευσης σε τριήμερο του MotoGP, βρίσκεται ο Σεμπαστιάν Λεμπ.

Ο Γάλλος θρύλος του WRC, με 9 τίτλους στο βιογραφικό του, αγαπάει και τους αγώνες στους δύο τροχούς. Κατέβηκε μάλιστα στο grid, όπου συνομίλησε με αναβάτες, ανάμεσά και τον συμπατριώτη του, Ζοάν Ζαρκό της Honda.

A pleasure to have 9-time World Rally Champion Sebastien Loeb joining the riders on the grid! 🤝#FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/IIWL8icoAX