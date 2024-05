H Porsche της Team Jota ήταν η ομάδα που πρωταγωνίστησε και έγραψε ιστορία στον αγώνα του WEC στο Σπα, ο οποίος διεκόπη λόγω σφοδρού ατυχήματος για περίπου δύο ώρες.

Οι 6 Ώρες του Σπα, ο τρίτος αγώνας του WEC για το 2024, αποδείχθηκε ένας εκ των πιο δραματικών, επεισοδιακών και ανατρεπτικών στην ιστορία του θεσμού. Από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο γύρο υπήρξαν μάχες και πλούσιο θέαμα και στις δύο κατηγορίες.

Το ατύχημα του #2 Cadillac με τη #31 BMW στην τέταρτη από τις έξι ώρες του αγώνα είχε ως αποτέλεσμα η δράση να διακοπεί για περίπου δύο ώρες. Η Διεύθυνση Αγώνα αποφάσισε να μην μετρήσει ο χρόνος της κόκκινης σημαίας και όταν τελείωσαν οι επισκευές στις μπαριέρες το ρολόι έγραφε και πάλι 1 ώρα και 44 λεπτά για το τέλος.

Νικητές στις 6 Ώρες του Σπα για το 2024 μετά από 141 γύρους ήταν οι Ουίλ Στίβενς και Κάλουμ Άιλοτ με τη #12 Porsche 963 της Team Jota στην κατηγορία Hypercar. Το πλήρωμα εκμεταλλεύτηκε το pit-stop πριν την εμφάνιση της κόκκινης σημαίας και διαχειρίστηκε άψογα τον αγώνα για την πρώτη νίκη ιδιωτικής ομάδας στο WEC μετά τη Rebellion Racing το 2020 στο Τέξας. To έργο τους μόνο εύκολο δεν ήταν, καθώς την τελευταία ώρα δεν είχαν φρέσκο σετ ελαστικών και ήταν υπό μεγάλη πίεση.

Στη 2η θέση, 12,3 δευτερόλεπτα πίσω, τερμάτισε η εργοστασιακή Porsche #6 της Penske Motorsport με οδηγούς τους Λόρενς Βανθούρ, Αντρέ Λότερερ και Κέβιν Έστρε. Το πλήρωμα εκμεταλλεύτηκε επίσης την κόκκινη σημαία και όχι μόνο παρέμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας αλλά αύξησε τη διαφορά. Στην 3η θέση βρέθηκαν οι Αντόνιο Φουόκο, Μιγκέλ Μολίνα και Νίκλας Νίλσεν έχοντας εκκινήσει από την τελευταία θέση στην κατηγορία οδήγησαν φανταστικά με την #50 Ferrari 499P και έδωσαν στην ιταλική ομάδα ένα βάθρο.

Η Ferrari ήταν η ομάδα που επηρεάστηκε περισσότερο από κάθε άλλη από την κόκκινη σημαία. Η ιταλική ομάδα πριν τη διακοπή ήταν στο 1-2 και με διαφορά μισό λεπτό από τον ανταγωνισμό. Η #51 Ferrari 499P τερμάτισε στην 4η θέση τον αγώνα, μπροστά από τη #99 Porsche της Proton Competition που πήρε την 5η θέση.

Ακολούθησαν τα δύο Toyota GR010, με το πλήρωμα του #8 να τερματίζει μπροστά από αυτό του #7 πρωτότυπου αγωνιστικού αυτοκινήτου. Η ιαπωνική ομάδα μετά τη νίκη της στην Ίμολα δεν έδειξε σε καμία περίπτωση τα ίδια σημάδια ταχύτητας στο Σπα. Στην 8η θέση τερμάτισε η ιδιωτική Ferrari #83 της AF Corse, ενώ την πρώτη 10άδα συμπλήρωσαν τα Alpine #35 και Peugeot #93.

Στην κατηγορία LMGT3 είχαμε επίσης έναν δραματικό αγώνα, με τη νίκη να κρίνεται στον τελευταίο γύρο μεταξύ των δύο Porsche της Manthey Racing. Οι Ρίχαρντ Λιτς, Γιουσού Σαχίν και Μόρις Σούρινγκ με τη #91 Porsche 911 GT3 προσπέρασαν στη στροφή 5 το πλήρωμα του #92 που λίγο έλλειψε να μείνει από καύσιμα και έφτασαν στην πρώτη τους φετινή νίκη.

Οι Iron Lynx και Iron Dames με Lamborghini είχαν μια εφιαλτική τελευταία ώρα καθώς έχασε και με τα δύο τους αυτοκίνητα τη νίκη. Η #60 Huracan GT3 μπήκε στα pits με 2 μόλις γύρους για το τέλος του αγώνα από την πρωτοπορία και πήρε την καρό σημαία στην 3η θέση. Το γυναικείο πλήρωμα των Iron Dames είχε τον έλεγχο του αγώνα για το μεγαλύτερο μέρος του, όμως Στο πρώτο pit-stop της τελευταίας ώρας ένα λάθος στην αλλαγή ελαστικών κόστισε πολύτιμα δευτερόλεπτα, ενώ λάθος υπολογισμός στα καύσιμα ανάγκασε το πλήρωμα να κάνει κι άλλο ανεφοδιασμό.

Manthey EMA wins the TotalEnergies 6 Hours of Spa in the LMGT3 class after a lap overtake on sister car no.92 🔥 #WEC #6HSpa @PorscheRaces pic.twitter.com/4IWl25oHYx

Η Team WRT είχε έναν αγώνα που θέλει να ξεχάσει με τις δύο BMW M4 GT3 της να εγκαταλείπουν. Το #46 στο οποίο είναι μέλος ο Βαλεντίνο Ρόσι βγήκε εκτός αγώνα, ενώ το #31 ήταν αυτό που ενεπλάκη στη σύγκρουση με το #2 Cadillac.

Big impact between #38 @JotaSport and #46 @followWRT 🤯



Both drivers are ok. Safety car deployed as we reach the 4 hour mark.#WEC #6HSpa pic.twitter.com/7Ut5ChTC3Q