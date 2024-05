Ο Χόρχε Μαρτίν της Pramac Racing ήταν ο πρωταγωνιστής στις επεισοδιακές κατατακτήριες δοκιμές του GP Γαλλίας του MotoGP γράφοντας νέο ρεκόρ πίστας.

Με μία σπουδαία εμφάνιση στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Γαλλίας για το πρωτάθλημα του MotoGP, ο Χόρχε Μαρτίν παρά την πτώση πήρε την pole position για τους δύο αγώνες που ακολουθούν. Στο πρώτο μισό του Q2, o «Martinator» ήταν άπιαστος και με το 1:29,919 έγραψε νέο απόλυτο ρεκόρ πίστας και για δεύτερη φορά εφέτος θα εκκινήσει από την 1η θέση.

Δίπλα του θα βρίσκεται ο παγκόσμιος πρωταθλητής, Πέκο Μπανάια, ο οποίος είχε το ρυθμό να απειλήσει τον Μαρτίν, όμως είχε πτώση στο τέλος του Q2. Εντυπωσιακός ήταν ο Μάβερικ Βινιάλες της Aprilia Racing, o οποίος συμπλήρωσε την πρώτη σειρά της εκκίνησης. Ο τοπικός ήρωας, Φάμπιο Κουαρταραρό, έδειξε θετικά σημάδια ταχύτητας και πήρε την 8η θέση στις κατατακτήριες δοκιμές, μπροστά στους συμπατριώτες του.

Another record-breaking pole position for @88jorgemartin! 🔥



Martinator masters Le Mans and will start from P1! 😎#FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/F7bCeoOANb — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 11, 2024

Η έκπληξη της διαδικασίας δεν ήταν άλλη από τον αποκλεισμό του Μαρκ Μάρκεθ από τo Q1. O Ισπανός για πρώτη φορά εφέτος δεν προκρίθηκε στο Q2 και θα εκκινήσει 13ος τον Αγώνα Σπριντ και το Grand Prix που ακολουθούν.

Q1

H 15λεπτη διαδικασία ξεκίνησε κάτω από πολύ καλές συνθήκες στο σιρκουί Μπουγκατί. Αρκετά ήταν τα μεγάλα ονόματα που διεκδικούσαν μια θέση στο Q2, μεταξύ αυτών τα αδέρφια Μάρκεθ, ο Ενέα Μπαστιανίνι και ο Μπραντ Μπίντερ.

Μετά από τα πρώτα περάσματα, ο Μ. Μάρκεθ είχε τον ταχύτερο χρόνο με το 1:30,586. Πίσω του ήταν οι δύο Aprilia της Trackhouse Racing των Μιγκέλ Ολιβέιρα και Ραούλ Φερνάντεθ, ενώ ο Μπαστιανίνι ήταν 4ος. Στα τελευταία τέσσερα λεπτά οι 12 αναβάτες επέστρεψαν στην πίστα για μία τελευταία προσπάθεια.

Ο Μπαστιανίνι δεν το έβαλε κάτω και έγραψε νέο ρεκόρ πίστας με το 1:30,233, με τον Μιγκέλ Ολιβέιρα στη 2η θέση. Ο Μ. Μάρκεθ είχε ένα εφιαλτικό τέλος στο Q1, καθώς στην πρώτη του προσπάθεια λίγο έλλειψε να έχει πτώση. Στην τελευταία του ευκαιρία για να περάσει στο Q2, o Ισπανός συνάντησε κίτρινες σημαίες λόγω πτώσης του Ζοάν Ζαρκό και θα εκκινήσει 13ος τους δύο αγώνες που ακολουθούν.

A hectic Q1 amid crashes, saves and a big turnaround 🔄@Bestia23 and Miguel Oliveira advance to Q2! ✅#FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/slwk7plxJt May 11, 2024

Q2

Η μάχη της pole position ξεκίνησε με τους αναβάτες να ξεχύνονται στην πίστα για τις πρώτες τους προσπάθειες. Ο Χόρχε Μαρτίν ήταν σε δαιμονιώδη ρυθμό και έγραψε το 1:30,141 και σημείωσε νέο ρεκόρ πίστας.

Ο Ισπανός ήταν τρομακτικά γρήγορος και σημείωσε ένα ιστορικό γεγονός. Στη δεύτερη προσπάθειά του ο Μαρτίν σημείωσε το 1:29,919 και έγινε ο πρώτος οδηγός στην ιστορία του MotoGP που σημείωσε χρόνο κάτω από το 1 λεπτό και 30 δευτερόλεπτα. Δεύτερος ήταν ο Πέκο Μπανάια, ο οποίος ήταν κατά 0,192 δλ πιο αργός από τον αναβάτη της Pramac Racing.

Πίσω τους ήταν οι δύο εργοστασιακές Aprilia των Βινιάλες και Εσπαργκαρό, ενώ ακολουθούσαν οι Ακόστα, Κουαρταραρό, Ντι Τζιαναντόνιο, Μορμπιντέλι, Μπαστιανίνι, Μπετζέκι, Μίλερ και Ολιβέιρα. Όλοι τους είχαν τουλάχιστον μία ακόμη προσπάθεια για να βελτιώσουν τους χρόνους τους.

Στα τελευταία 5 λεπτά είδαμε και πάλι τους αναβάτες στην πίστα και το ερώτημα ήταν ένα κάποιος θα μπορούσε να ρίξει τον Μαρτίν από την κορυφή. Όλα όμως πήγαν στραβά για τους πρωταγωνιστές του Q2 που εξελίχθηκε σε διαδικασία πτώσεων.

Αρχικά ο Μαρτίν είχε πτώση στη στροφή 3 και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ο Μπανάια έπεσε στη στροφή 10 ενώ ήταν σε πολύ γρήγορο χρόνο. Το ρεσιτάλ πτώσεων ακολούθησαν οι Αλέιξ Εσπαργκαρό και Τζακ Μίλερ.

Μέσα στο χάος, οι μόνοι αναβάτες που βελτίωσαν το χρόνο τους ήταν οι Ντι Τζιαναντόνιο και Μπετζέκι της VR46.

Ο Μαρτίν πήρε την pole position μπροστά από τους Μπανάια και Βινιάλες. Πίσω τους ακολούθησαν οι Ντι Τζιαναντόνιο, Μπετζέκι, Εσπαργκαρό, Ακόστα, Κουαρταραρό, Μορμπιντέλι, Μπαστιανίνι, Μίλερ και Ολιβέιρα.

A bit of an unusual one but it's POLE POSITION for @88jorgemartin! 👌



And he did it in pure Martinator fashion with a new all-time lap record 🔥#FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/M2n9GZvBzN — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 11, 2024

Η δράση συνεχίζεται στις 16:00 ώρα Ελλάδος με τον Αγώνα Σπριντ.

Αποτελέσματα Κατατακτήριων Δοκιμών MotoGP, Γαλλία

Q2

Q1

Q11.jpeg">

Φωτογραφίες: Gold & Goose/Redbullcontentpool.com