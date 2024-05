Η Παρασκευή του Ράλλυ Πορτογαλίας κατέληξε σε μια συναρπαστική μονομαχία ανάμεσα στους οδηγούς της Toyota.

Η αυλαία του Ράλλυ Πορτογαλίας άνοιξε με μια δραματική εναλλαγή στην κορυφή, όπου ο Φινλανδός Κάλε Ροβανπέρα κατάφερε να εξασφαλίσει την πρωτοπορία με μόλις ένα δευτερόλεπτο διαφορά από τον ομόσταβλό του στην Toyota, τον Γάλλο Σεμπαστιάν Οζιέ. Οι δύο παγκόσμιοι πρωταθλητές διαδέχτηκαν στην κορυφή τον Ιάπωνα Τακαμότο Κατσούτα, που κατάφερε να εντυπωσιάσει με την απόδοσή του το πρωί, αλλά έχασε έδαφος το απόγευμα.

Kalle Rovanperä & Jonne Halttunen finished as our overnight leaders after a phenomenal Friday 👏#WRC | #RallydePortugal 🇵🇹 pic.twitter.com/9ieDNpW6eS