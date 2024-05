Ο Σκοτ Μάρτιν της Toyota Gazoo Racing ξέχασε το τετράδιο με τις σημειώσεις πριν την έναρξη της έβδομης ειδικής διαδρομής του Ράλλυ Πορτογαλίας.

Ένα απρόοπτο που σπάνια συμβαίνει σε ράλλυ αντιμετώπισαν στην Πορτογαλία οι Έλφιν Έβανς και Σκοτ Μάρτιν, πλήρωμα της Toyota Gazoo Racing. Πριν την έναρξη της 7ης ειδικής διαδρομής του Ράλλυ Πορτογαλίας, ο Μάρτιν συνειδητοποίησε ότι δεν είχε μαζί του τις απαραίτητες σημειώσεις. Όσο και αν έψαξε δεν βρήκε το τετράδιο και έτσι άρχισε να διαβάζει τις σημειώσεις μέσα από το κινητό του τηλέφωνο.

Το πλήρωμα των Βρετανών έχασε αρκετά δευτερόλεπτα και λόγω ενός κλαταρισμένου ελαστικού στην ίδια διαδρομή, χάνοντας σχεδόν ένα λεπτό.

Πού άφησε όμως το τετράδιο με τις σημειώσεις ο Μάρτιν; Το ακόλουθο βίντεο δίνει την απάντηση.

Where there is a will, there is a way 👏#WRC | #RallydePortugal 🇵🇹 pic.twitter.com/CDCbaCKbnQ