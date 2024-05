O Χόρχε Μαρτίν της Pramac Racing ήταν ο ταχύτερος αναβάτης στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών του MotoGP στο θρυλικό Λε Μαν.

Η αγωνιστική δράση στο Grand Prix Γαλλίας ξεκίνησε με τη 45λεπτη διαδικασία του FP1. Ο πέμπτος αγώνας της φετινής σεζόν του MotoGP ξεκίνησε με τον ηλιόλουστο καιρό να επιτρέπει στους αναβάτες να έχουν μία ιδανική πρώτη περίοδο δοκιμών.

Ο ταχύτερος αναβάτης στο FP1 ήταν ο Χόρχε Μαρτίν της Pramac Racing. O Ισπανός στο τέλος της διαδικασίας σημείωσε το 1:31,421 και ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο το τριήμερο. Στη 2η θέση ήταν ο εντυπωσιακός rookie, Πέδρο Ακόστα της GasGas Tech3 KTM, ο οποίος ήταν 0,237 δλ. πιο αργός από τον συμπατριώτη του. Στην 3η θέση βρέθηκε ο νικητής του GP ΗΠΑ, Μάβερικ Βινιάλες της Aprilia, με χρόνο 1:31,658.

Ακολούθησαν οι δύο εργοστασιακοί αναβάτες της Ducati, με τον Ενέα Μπαστιανίνι να προηγείται του παγκόσμιου πρωταθλητή Πέκο Μπανάια. Η μεταξύ τους διαφορά ήταν μόλις 15 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Ο Άλεξ Μάρκεθ της Gresini Racing βρέθηκε στην 6η θέση, μπροστά από τον Μπραντ Μπίντερ της KTM.

Την πρώτη 10άδα συμπλήρωσαν δύο ακόμη αναβάτες με μοτοσικλέτα της Ducati, οι Μαρκ Μάρκεθ και Μάρκο Μπετζέκι. Με απογοητευτικό τρόπο ξεκίνησε το τριήμερο η Honda, με τους εργοστασιακούς της αναβάτες, Τζοάν Μιρ και Λούκα Μαρίνι να βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις της κατάταξης.

Η δράση συνεχίζεται στις 16:00 ώρα Ελλάδος με τις ελεύθερες δοκιμές. Πρόκειται για μία κρίσιμη περίοδο που θα ορίσει ποιοι αναβάτες θα πάρουν μέρος στο Q1 και ποιοι θα πάρουν μέρος στο Q2 των κατατακτήριων δοκιμών του Σαββάτου.

Αποτελέσματα MotoGP Γαλλία FP1

