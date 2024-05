Θεαματικό το shakedown στο Ράλλυ Πορτογαλίας και όχι μόνο χάρη στα άλματα των αγωνιστικών αυτοκινήτων.

Με τους τρεις οδηγούς της Hyundai Motorsport, Ντάνι Σόρντο (2:51.2), Οτ Τάνακ (2:51.7) και Τιερί Νεβίλ (2:52.1), να σημειώνουν τα ταχύτερα περάσματα, ολοκληρώθηκε το shakedown στο Ράλλυ Πορτογαλίας (9-12 Μαΐου).

