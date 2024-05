Η FIA παραδέχτηκε ότι η είσοδος του safety car στην πίστα καθυστέρησε, με αποτέλεσμα να ευνοηθεί ο Λάντο Νόρις στον αγώνα της Formula 1 στο Μαϊάμι.

O έκτος αγώνας της Formula 1 του 2024 αποδείχθηκε ιστορικός. Ο Λάντο Νόρις κέρδισε το Grand Prix Μαϊάμι κι έγινε ο 114ος στην ιστορία του σπορ. Ο Βρετανός είχε την τύχη με το μέρος του, καθώς μπήκε για αλλαγή ελαστικών υπό καθεστώς Αυτοκινήτου Ασφαλείας.

Ήταν όμως καθαρή τύχη ή υπήρξε λάθος από τη Διεύθυνση Αγώνα; Το Αυτοκίνητο Ασφαλείας βγήκε στην πίστα ακριβώς πίσω από τον Λάντο Νόρις και κράτησε για ένα γύρο πίσω του τους υπόλοιπους οδηγούς. Έτσι ο οδηγός της McLaren Racing κατάφερε μετά την αλλαγή ελαστικών του να παραμείνει στην 1η θέση και να φτάσει στην παρθενική του νίκη στη Formula 1.

Για το μπέρδεμα το οποίο προκλήθηκε με το Αυτοκίνητο Ασφαλείας μίλησε, υπό καθεστώς ανωνυμίας, εκπρόσωπος της FIA στο racingnews365.

«Ήταν καθυστερημένη η απόφαση να κληθεί το Αυτοκίνητο Ασφαλείας στην πίστα. Το Αυτοκίνητο Ασφαλείας δεν πρόλαβε τον Λάντο Νόρις για 20 μέτρα. Σε εκείνο το σημείο η Διεύθυνση Αγώνα αποφάσισε να κάνει έναν αργό γύρο ώστε να μαζευτούν τα υπόλοιπα μονοθέσια πίσω του. Αυτό επέτρεψε στους βοηθούς πίστας να απομακρύνουν το σταματημένο μονοθέσιο, κάτι που δεν θα ήταν δυνατό να συμβεί εάν όλοι οι οδηγοί είχαν περάσει το Αυτοκίνητο Ασφαλείας. Έτσι, περίμεναν ώστε να φτάσουν όλα τα μονοθέσια στην ουρά και μετά τους επέτρεψαν να προσπεράσουν το Αυτοκίνητο Ασφαλείας».

Η απόφαση να βγει στην πίστα το Αυτοκίνητο Ασφαλείας σε λάθος χρονικό σημείο, καθώς δεν έπιασε τον πρωτοπόρο Νόρις, ενδεχομένως να άλλαξε το αποτέλεσμα του αγώνα. Σε περίπτωση που ο οδηγός της McLaren ήταν εξαρχής πίσω από τη Mercedes-AMG GT Black Series, τότε μετά την αλλαγή ελαστικών του δεν θα είχε παραμείνει στην πρωτοπορία.

