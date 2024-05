Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής επιστρέφει στην αγωνιστική δράση και επισκέπτεται το θρυλικό Σπα του Βελγίου για έναν αγώνα διάρκειας έξι ωρών.

Έπειτα από δύο εβδομάδες διακοπής, το WEC ετοιμάζεται για το δεύτερο αγώνα του στο 2024 με τις 6 Ώρες του Σπα το τριήμερο 9-11 Μαΐου. Το κορυφαίο πρωτάθλημα αντοχής συνεχίζει την ευρωπαϊκή του περιοδεία σε μία θρυλική πίστα και αναμένεται να προσφέρει δράση, μάχες και συγκινήσεις. Όπως συμβαίνει κάθε χρόνο έτσι και φέτος ο αγώνας πραγματοποιείται Σάββατο και πρόκειται για την τελευταία «πρόβα» των ομάδων και των οδηγών πριν τις 24 Ώρες Λε Μαν.

Η διαδρομή έχει μήκος 7.004 μέτρα και αποτελείται από 19 στροφές. H φύση της πίστας είναι τέτοια που προσφέρει πολλές ευκαιρίες για προσπέρασμα, ενώ η κίνηση μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο. Στον αγώνα θα πάρουν μέρος 37 αγωνιστικά εκ των οποίων τα 19 θα είναι στην κατηγορία Hypercar και τα 18 στην κατηγορία LMGT3. Παράγοντας στο αγωνιστικό τριήμερο θα είναι και ο καιρός.

No Monday blues here... it's SPA RACE WEEK 🏁🇧🇪



Get ready for race day with https://t.co/IPZa0nvsLu or buy tickets with the link below if you fancy joining us at the famous Spa-Francorchamps circuit 👀



🎟️https://t.co/GGy52fCiEx#WEC #6HSpa @circuitspa @fia pic.twitter.com/xwAdW0xZyf — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) May 6, 2024

Ο αγώνας στην Ίμολα ήταν συγκλονιστικός με τη νίκη να κρίνεται στον τελευταίο γύρο. Η Toyota Gazoo Racing πήρε την πρώτη θέση και επανόρθωσε για την κακή της εμφάνιση στο Κατάρ. Στο πρωτάθλημα οδηγών η Porsche #6 των Αντρέ Λότερερ, Λόρενς Βανθούρ και Κέβιν Έστρε προηγούνται με 56 βαθμούς. Το Toyota #7 των Μάικ Κόνγουεϊ, Καμούι Κομπαγιάσι και Νικ Ντε Βρις ακολουθεί με 40 βαθμούς. Στο πρωτάθλημα κατασκευαστών, η Porsche προηγείται με 57 βαθμούς, ενώ ακολουθεί η Toyota οι με 48 και Ferrari με 31 βαθμούς.

Don't you just love a Hypercar tussle at Spa? 😍🇧🇪



Enjoy 6 hours FULL of Hypercar and LMGT3 race action this Saturday with https://t.co/IPZa0nvsLu 👀#WEC #6HSpa @circuitspa pic.twitter.com/98rT0o2mwD — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) May 7, 2024

Οι 6 Ώρες του Σπα θα μεταδοθούν σε ζωντανή μετάδοση από το fiawec.tv και το Eurosport 2. Ακολουθήστε όλη τη δράση του αγωνιστικού τριημέρου στο gMotion by Gazzetta.

Πρόγραμμα 6 Ωρών Σπα σε ώρες Ελλάδος

Πέμπτη 9 Μαΐου

12:30-14:00 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

18:30-20:00 – Δεύτερη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

Παρασκευή 10 Μαΐου

12:00-13:00 – Τρίτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

15:45-16:20 – Κατατακτήριες Δοκιμές LMGT3

16:30-17:05 – Κατατακτήριες Δοκιμές Hypercar

Σάββατο 11 Μαΐου

14:00-20:00 – Αγώνας

The World Endurance Championship has returned to

Spa-Francorchamps for Round 3 🇧🇪, but a lot has changed for the teams since last year...#WEC #6HSpa @circuitspa pic.twitter.com/JpRBn85HIY — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) May 8, 2024

Φωτογραφίες: Scuderia Ferrari Press Office