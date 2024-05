Το κορυφαίο πρωτάθλημα μοτοσικλετών του πλανήτη ετοιμάζεται για τον πέμπτο αγώνα του στο 2024, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στο Λε Μαν της Γαλλίας.

Η αγωνιστική δράση επιστρέφει στον κόσμο του MotoGP. Έπειτα από διακοπή μίας εβδομάδας, το κορυφαίο πρωτάθλημα σε δύο τροχούς ετοιμάζεται για το Grand Prix Γαλλίας το τριήμερο 10-12 Μαϊάμι στη θρυλική πίστα του Λε Μαν. Το όνομα της διαδρομής που χρησιμοποιείται είναι Μπουγκατί.

Η πίστα εισήλθε στο πρόγραμμα του MotoGP το 1969 ωστόσο δεν ήταν κάθε χρόνο μέλος του. Από το 2000 βρίσκεται μόνιμα στο ημερολόγιο αγώνων έπειτα από εκτενείς αλλαγές για λόγους ασφαλείας. Έχει μήκος 4,19 χιλιόμετρα και αποτελείται από 14 στροφές, 9 δεξιές και 5 αριστερές στροφές. Η μεγαλύτερη ευθεία έχει μήκος 674 μέτρα.

Το Σάββατο ο Αγώνας Σπριντ θα έχει διάρκεια 13 γύρους ενώ το Grand Prix της Κυριακής 27 γύρους. Πολυνίκης στο Grand Prix Γαλλίας είναι ο Τζάκομο Αγκοστίνι, ενώ ακολουθεί ο Χόρχε Λορένθο με 6 νίκες. Ο αναβάτης που κέρδισε το 2023 ήταν ο Μάρκο Μπετζέκι.

Έπειτα από τον αγώνα στη Χερέθ, το πρωτάθλημα αναβατών έχει πάρει μια διαφορετική τροπή. Η πτώση του Χόρχε Μαρτίν της Pramac Racing επέτρεψε στον νικητή του GP Ισπανίας, Πέκο Μπανάια της Ducati, να μειώσει τη μεταξύ τους διαφορά στους 17 βαθμούς. Η μεταξύ τους μάχη αναμένεται συναρπαστική και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε εάν θα έχουμε νέο νικητή στο 2024.

Το Grand Prix Γαλλίας του MotoGP θα μεταδοθεί ζωντανά από την Cosmote TV. Ακολουθήστε όλη τη δράση του τέταρτου αγωνιστικού τριημέρου του κορυφαίου πρωταθλήματος μοτοσικλετών για το 2024 στο gMotion by Gazzetta.

Πρόγραμμα MotoGP Grand Prix Γαλλίας σε ώρες Ελλάδος

Παρασκευή 10 Μαΐου

11:45-12:30 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

16:00-17:00 – Ελεύθερες Δοκιμές

Σάββατο 11 Μαΐου

11:40-11:50 – Δεύτερη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

11:50-12:30 – Κατατακτήριες Δοκιμές

16:00-17:00 – Αγώνας Σπριντ

Κυριακή 12 Μαΐου

10:40-10:50 – Warm-Up

15:00 – Αγώνας

The @Michelin @MotoGP team is ready for its home GP in Le Mans. But before that, what better way to celebrate than by reliving some of the best action from last year’s race and finding out all the useful info about the #MICHELINPower tire for the 2024 #FrenchGP#MichelinMotoGP pic.twitter.com/1xjoQSEgxE