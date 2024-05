O επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής δεν έκρυψε την επιθυμία του να συνεργαστεί το 2025 στο Μαρανέλο με τον κορυφαίο αεροδυναμιστή της Formula 1.

«Dream team» θέλει να δημιουργήσει η Scuderia Ferrari στη Formula 1 από το 2025. Αρχικά εξασφάλισε τις υπηρεσίες του Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος θα αποτελέσει μαζί με τον Σαρλ Λεκλέρ ένα πολύ δυνατό δίδυμο οδηγών. Και τώρα επιχειρεί να κάνει ένα ακόμα «μπαμ», παίρνοντας από τη Red Bull Racing τον Έιντριαν Νιούι.

Ο 65χρονος Βρετανός αεροδυναμιστής θα αποχωρήσει από τη Red Bull στο πρώτο τρίμηνο του 2025 και δεν αποκλείεται να μεταπηδήσει στο Μαρανέλο. Πέρα από το τεράστιο συμβόλαιο που του προτείνει η Ferrari (σύμφωνα με δημοσιεύματα ο Φρεντ Βασέρ συναντήθηκε μαζί του στο Λονδίνο), η παρουσία του Χάμιλτον ενδέχεται να αποτελέσει έναν ακόμα «άσο» στο μανίκι της ιταλικής ομάδας.

Στη συνέντευξη Τύπου πριν το Grand Prix Μαϊάμι, ο επτάκις πρωταθλητής της Formula 1 δήλωσε με χαμόγελο ότι θα ήθελε «πάρα πολύ« να έχει μαζί του στη Ferrari από το 2025 τον Νιούι. «Ο Έιντριαν έχει εξαιρετική ιστορία στη Formula 1, έχει συμμετοχή σε πολλά ρεκόρ και μεγάλες γνώσεις. Πιστεύω ότι θα ήταν μία εξαιρετική προσθήκη (σ.σ. στη Ferrari). Θα ήταν προνόμιο να εργαστώ μαζί του», προσέθεσε ο Χάμιλτον.

