Η ιταλική ομάδα αποκάλυψε την εμφάνιση με την οποία θα πάρει μέρος στον επερχόμενο αγώνα της Formula 1 στις ΗΠΑ.

Μετά την αλλαγή της ονομασίας της, η Scuderia Ferrari παρουσίασε τα νέα της χρώματα τα οποία θα έχει στο Grand Prix Μαϊάμι το τριήμερο 3-5 Μαΐου. Η ιταλική μάρκα γιορτάζει 70 χρόνια παρουσίας της στην αγορά των ΗΠΑ και το γιορτάζει με έναν ειδικό σχεδιασμό στην SF-24.

Οι Σαρλ Λεκλέρ και Κάρλος Σάινθ θα έχουν επίσης στολές με διαφορετικά χρώματα, ενώ έχουν ετοιμάσει ειδικά κράνη για το Μαϊάμι. Αμφότεροι έπαιξαν ρόλο στο σχεδιασμό του χρωματισμού ενώ στο περιθώριο του αγώνα της Φλόριντα θα οδηγούν από μία Ferrari 296 GTS σε μπλε χρώμα.

Ο χρωματισμός της Ferrari στο Μαϊάμι έχει επιπλέον ιστορική σημασία στη Formula 1. Στους τελευταίους δύο αγώνες του 1964 σε ΗΠΑ και Μεξικό αγωνίστηκε με τα χρώματα μπλε και λευκό της North American Racing Team, με την οποία είχε στενή σχέση. Ωστόσο δεν επιλέχθηκαν τα συγκεκριμένα για τον έκτο αγώνα του 2024.

Η πρώτη απόχρωση του μπλε στην SF-24 είναι το Azzuro La Plata, την οποία προτιμούσε ως χρώμα της αγωνιστικής του στολής όταν οδηγούσε για τη Ferrari και κατακτούσε τίτλους o Τζουσέπε Φαρίνα. Έχει επίσης χρησιμοποιηθεί από τους Τζον Σέρτις και Νίκι Λάουντα.

Η δεύτερη απόχρωση είναι το Azzuro Dino, η οποία είναι λίγο πιο σκούρα από την πρώτη. Αυτό ήταν το τελευταίο χρώμα στολών οδηγών της Ferrari πριν εδραιωθεί το παραδοσιακό κόκκινο. Οι τελευταίοι που το φόρεσαν ήταν οι Αρτούρο Μερτζάριο και Κλέι Ρεγκατσόνι.

Οι δύο αυτοί χρωματισμοί δεν θα αντικαταστήσουν το κόκκινο στην SF-24 αλλά τις λευκές και κίτρινες γραμμές που βρίσκονται κατά μήκος του μονοθεσίου. Επιπλέον έχουν βαφτεί η εμπρός και η πίσω αεροτομή, ενώ είναι εμφανή τα λογότυπα του νέου της χορηγού HP.

