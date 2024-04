Μετά την ανακοίνωση ρεκόρ παρουσίας στο Ισπανικό GP, το MotoGP παραδέχεται σημαντικό λάθος στα στοιχεία της πραγματικής προσέλευσης θεατών.

Η διοργανώτρια αρχή του MotoGP παραδέχτηκε πρόσφατα μια σημαντική ανακρίβεια στην καταμέτρηση των θεατών στο Ισπανικό Grand Prix που διεξήχθη στην πίστα της Χερέθ. Αρχικά ανακοινώθηκε ότι σχεδόν 300.000 θεατές είχαν παρευρεθεί για να παρακολουθήσουν τους αγώνες στη διάρκεια του τριημέρου. Ωστόσο, ο αριθμός αυτός αποδείχθηκε υπερβολικά φουσκωμένος καθώς η πραγματική παρουσία ανήλθε μόλις στους 181.289 θεατές.

«Στο Ισπανικό GP του 2024, το MotoGP δημοσίευσε είδηση ​​ότι η διοργάνωση είχε γίνει το Grand Prix με τους περσσότερους θεατές στην ιστορία, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ συμμετοχής. Υπήρξε λάθος υπολογισμός στους αριθμούς προσέλευσης και με την προθυμία μας να γιορτάσουμε την ατμόσφαιρα στην εκδήλωση, δημοσιεύσαμε λανθασμένα στοιχεία λίγο πριν από τον αγώνα MotoGP. Ζητούμε συγγνώμη για το λάθος μας. Ο σωστός αριθμός προσέλευσης του 3ημέρου για τη διοργάνωση είναι 181.289, που δεν είναι νέο ρεκόρ, αλλά το καθιστά το Grand Prix με τους περισσότερους θεατές στη Jerez για σχεδόν μια δεκαετία, συνεχίζοντας τη θετική τάση του κοινού και των αριθμών συμμετοχής που απολαμβάνει αυτή τη στιγμή το άθλημα. Το Ισπανικό GP του 2024 θα είναι επίσης στις λίστες των Best Of για πολλά χρόνια μετά από μια κλασική σύγκρουση των τιτάνων όλων των εποχών. Ελπίζουμε όλοι όσοι παρακολούθησαν σε όλο τον κόσμο, απόλαυσαν το απίστευτο αγωνιστικό Σαββατοκύριακο στην Ανδαλουσία. Το MotoGP κατευθύνεται για το Le Mans στη συνέχεια, το οποίο διατηρεί πλέον το ρεκόρ ως οικοδεσπότης της διοργάνωσης με τους περισσότερους θεατές στην ιστορία του MotoGP χάρη στα 278.805 άτομα που παρακολούθησαν το Γαλλικό Grand Prix του 2023».

I am sorry we made a hash of this. Especially sorry because it was a special few days. pic.twitter.com/bHkXzH5LDa