Δράμα για τον αναβάτη της Pramac Racing στο Grand Prix Ισπανίας.

Οι δραματικές στιγμές στο Grand Prix Ισπανίας συνεχίζονται και στον κυρίως αγώνα. Στον 11ο από τους 25 γύρους στην πίστα της Χερέθ, ο πρωτοπόρος του αγώνα και της βαθμολογίας, Χόρχε Μαρτίν έπεσε στη στροφή 6. Η εξέλιξη αυτή έφερε στην πρώτη θέση του αγώνα τον παγκόσμιο πρωταθλητή, Πέκο Μπανάια.

💥 @88jorgemartin goes down at T6!



Never-ending drama here in Jerez 🤯



And @PeccoBagnaia inherits the lead 🔄#SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/NvihYfNeuF