Οι πολλές πτώσεις στις δύσκολες συνθήκες δοκίμασαν τα όρια των αναβατών σε ένα από τα πιο απαιτητικά Grand Prix.

Το Σαββατιάτικο Σπριντ του MotoGP στην πίστα της Χερέθ, στην Ισπανία, έμελλε να εξελιχθεί σε έναν από τους πιο προβληματικούς αγώνες της χρονιάς, με πάνω από το 60% των αναβατών να υφίστανται πτώσεις κατά τη διάρκεια του αγώνα. Οι δύσκολες συνθήκες της πίστας, οι οποίες περιλάμβαναν υγρά σημεία δύσκολα ορατά, αποτέλεσαν την κύρια αιτία αυτών των ατυχημάτων, που ευτυχώς δεν οδήγησαν σε τραυματισμούς.

A tandem crash! 💥 @alexmarquez73 , @BradBinder_33 and @Bestia23 ended up in the gravel at the same time but without colliding with each other! 🤯 #SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/j4BsFLi403

Τις συνθήκες στην ισπανική πίστα διαμόρφωσε η βαριά βροχή που είχε προηγηθεί την προηγούμενη νύχτα και είχε συνεχιστεί μέχρι το πρωί. Οι αναβάτες επέλεξαν φυσικά slick ελαστικά, ωστόσο υγρά σημεία στην πίστα έμειναν αδιόρατοι και αποτέλεσαν παγίδες για τους ανυποψίαστους.

Το πρώτο ατύχημα συνέβη στον Αλέιξ Εσπαργκαρό κατά τον πρώτο γύρο, με τα ακόλουθα ατυχήματα να είναι διάσπαρτα στους επόμενους γύρους. Η κατάσταση επιδεινώθηκε στον ένατο γύρο, όπου οι Ενέα Μπαστιανίνι, Μπραντ Μπίντερ και Άλεξ Μάρκεθ, που διεκδικούσαν μια θέση στο βάθρο, έπεσαν ταυτόχρονα στη στροφή 5, γεγονός που άνοιξε τον ασκό του Αιόλου για τη συνέχεια του αγώνα. Το δράμα κορυφώθηκε με την πτώση του Μαρκ Μάρκεθ, ενώ βρισκόταν στην πρώτη θέση και έδειχνε ότι θα μπορούσε να κερδίσει τον αγώνα.

In the corner where he took the lead, it all came crashing down 🤯



Drama upon drama as @marcmarquez93 went in the gravel 💥#SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/poR9HowpEN