Ο εξάκις πρωταθλητής του MotoGP ήταν ο πρωταγωνιστής στις κατατακτήριες δοκιμές στην πίστα της Χερέθ στην Ισπανία και θα ξεκινήσει από την pole τόσο στο σπριντ όσο και στον κυρίως αγώνα.

Με μία θαυμάσια εμφάνιση, ο Μαρκ Μάρκεθ της Gresini Racing πήρε την pole position για το Grand Prix Ισπανίας στην πίστα της Χερέθ, τον τέταρτο αγώνα του MotoGP στο 2024. Ο Ισπανός έχει βρει πλέον την αίσθηση που θέλει από τη μοτοσικλέτα της Ducati και στις κατατακτήριες δοκιμές κατέκτησε την 93η pole position της καριέρας του. Έτσι, θα ξεκινήσει από θέση ισχύος στον Αγώνα Σπριντ και στο Grand Prix της Κυριακής.

Δεύτερος ήταν ο Μάρκο Μπεζέκι της VR46, ο οποίος θέλει να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα στο τριήμερο, ενώ τρίτος ήταν ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας, Χόρχε Μαρτίν της Pramac Racing. Από την 7η θέση μόλις θα εκκινήσει ο παγκόσμιος πρωταθλητής, Πέκο Μπανάια, ενώ ο εκπληκτικός rookie, Πέδρο Ακόστα, κατετάγη 10ος.

Q1

Η πρώτη περίοδος κατατακτήριων δοκιμών διεξήχθη στη βρεγμένη Χερέθ. Οι αναβάτες είχαν πάρει νωρίτερα στο FP2 μία πρώτη αίσθηση από τις συνθήκες της πίστας και αυτό τους βοήθησε να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση πάνω στις μοτοσικλέτες τους.

Μόλις δύο οδηγοί θα έπαιρναν την πρόκριση για τη συνέχεια των κατατακτήριων δοκιμών και για το λόγο αυτό έπρεπε οι αναβάτες να πιέσουν στο όριο. Η μάχη για το μεγαλύτερο μέρος του Q1 ήταν ανάμεσα στις εργοστασιακές μοτοσικλέτες της KTM, τις δύο Aprilia της Trackhouse Racing και του Φράνκο Μορμπιντέλι.

Εν τέλει ο Ιταλός της Pramac Racing σημείωσε την ταχύτερη επίδοση με το 1:47,887. Μαζί του στο Q2 προκρίθηκε ο Μπραντ Μπίντερ της KTM, ενώ πολύ κοντά στην έκπληξη έφτασε ο Ζοάν Ζαρκό της LCR Honda με την 3η θέση. Έκπληξη ο αποκλεισμός του Τζακ Μίλερ, ενώ αποκαρδιωτική ήταν η εμφάνιση της Yamaha. O Φάμπιο Κουαρταραρό ήταν 13ος και ο Άλεξ Ρινς 15ος και τελευταίος.

Q2

Δίχως να χάσουν χρόνο, όλοι οι αναβάτες βγήκαν στην πίστα για να πάρουν μέρος στην κρίσιμη διαδικασία του Q2. H βροχή είχε σταματήσει και τα πρώτα σημάδια στεγνής γραμμής ήταν ορατά στην πίστα.

Το προβάδισμα μετά τα πρώτα περάσματα είχε ο Μπραντ Μπίντερ της KTM με χρόνο στο 1:47,807. Δεύτερος ήταν ο Μαρκ Μάρκεθ και ακολουθούσαν οι Χόρχε Μαρτίν, Πέδρο Ακόστα, Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο, Πέκο Μπανάια, Φράνκο Μορμπιντέλι, Μάρκο Μπεζέκι, Άλεξ Μάρκεθ, Ενέα Μπαστιανίνι, Μάβερικ Βινιάλες και Αλέιξ Εσπαργκαρό.

Όλα κρίθηκαν στα τελευταία λεπτά της διαδικασίας στα οποία οι αναβάτες επέστρεψαν με φρέσκα σετ ελαστικών. Aυτός που ξεχώρισε δεν ήταν άλλος από τον σπεσιαλίστα βρόχινων συνθηκών, Μαρκ Μάρκεθ.

Ο Ισπανός σημείωσε στο τέλος της διαδικασίας το 1:46,773 και κατέκτησε την πρώτη του pole position με μοτοσικλέτα της Ducati έπειτα από μία εντυπωσιακή εμφάνιση. Δεύτερος βρέθηκε ο Μάρκο Μπεζέκι της VR46, με τον Ιταλό να παίρνει ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα, με τη διαφορά του από τον Μάρκεθ να είναι μόλις 0,271 δευτερόλεπτα. Τρίτος θα εκκινήσει ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας, Χόρχε Μαρτίν, ο οποίος πήρε το καλύτερο αποτέλεσμα που θα μπορούσε δεδομένων των συνθηκών.

Ο Μπραντ Μπίντερ της KTM ήταν στην 4η θέση και ο τελευταίος αναβάτης που ήταν στο ίδιο δευτερόλεπτο με τον Μ. Μάρκεθ. Τη δεύτερη σειρά συμπλήρωσαν οι Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο και Άλεξ Μάρκεθ.

Γεμάτη με μοτοσικλέτες της Ducati είναι η τρίτη σειρά της εκκίνησης, με τον παγκόσμιο πρωταθλητής Πέκο Μπανάια να είναι μπροστά από τους Φράνκο Μορμπιντέλι και Ενέα Μπαστιανίνι. Ο εντυπωσιακός rookie, Πέδρο Ακόστα, έμεινε στη 10η θέση έχοντας μάλιστα πτώση στο Q2, ενώ την τέταρτη σειρά της εκκίνησης συμπλήρωσαν οι Μάβερικ Βινιάλες και Αλέιξ Εσπαργκαρό.

Η δράση συνεχίζεται στις 16:00 ώρα Ελλάδος με τον Αγώνα Σπριντ

