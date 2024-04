Επεισοδιακή ήταν η εκκίνηση του δεύτερου αγώνα του WEC στο 2024, με αρκετά αγωνιστικά αυτοκίνητα να έχουν σφοδρές συγκρούσεις.

Η εκκίνηση των 6 Ωρών της Ίμολα, το δεύτερο αγώνα του WEC στη σεζόν επεφύλασσε αρκετό δράμα. Οι πρωτοπόροι κατάφεραν να μείνουν μακριά από μπελάδες στη στροφή 2, όμως αυτό δεν ίσχυσε και στις πίσω θέσεις.

Το #11 Le Mans Hypercar της Isotta Fraschini ακούμπησε κατά το φρενάρισμα το #36 αγωνιστικό αυτοκίνητο της Alpine. Ακολούθησε το χάος, καθώς υπήρξε επαφή με τέσσερα ακόμη πρωτότυπα αγωνιστικά. Το πρωτότυπο της Alpine χτύπησε το #15 της BMW και το #94 της Peugeot.

Η ζημιά που προκλήθηκε ήταν μεγάλη και θραύσματα γέμισαν την πίστα. Το #94 της Peugeot και το #36 της Alpine είχαν σοβαρές ζημιές και έπρεπε να σπεύσουν στα pits για επισκευές. Την ίδια ώρα το #15 της BMW κόλλησε στην αμμοπαγίδα με κλατάρισμα στον πίσω δεξί τροχό και έχασε επίσης έναν γύρο.

Στις πιο πίσω θέσεις και συγκεκριμένα στην κατηγορία LMGT3, η #91 Porsche 911 είχε σύγκρουση στην εκκίνηση και υπέστη μεγάλη ζημιά στο εμπρός δεξί μέρος.

Δείτε τη χαοτική εκκίνηση στο παρακάτω βίντεο.

Prancing Horses lead the way as WEC 6 Hours of Imola Explodes in to Action!#WEC #6HImola #Rolex pic.twitter.com/p0PtWB8h1H