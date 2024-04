Ο Μαξ Φερστάπεν ήταν άπιαστος στις κατατακτήριες της Σαγκάης και συνεχίζει το απόλυτο σερί στις pole position, 2ος ο Σέρχιο Πέρεζ.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Κίνας ήταν μια περίοδος με αρκετά συμβάντα και συγκινήσεις, αλλά είχαν τον συνηθισμένο πρωταγωνιστή. Ο Μαξ Φερστάπεν για άλλη μία φορά σημείωσε τον καλύτερο χρόνο και εξασφάλισε την pole position, όπως έχει κάνει σε όλους τους φετινούς αγώνες μέχρι στιγμής. Δίπλα του θα βρίσκεται ο Σέρχιο Πέρεζ, με τη Red Bull Racing, η οποία πανηγύρισε την 100ή pole στην ιστορία της, να «κλειδώνει» την πρώτη σειρά της εκκίνησης. Πιο πίσω, ο Φερνάντο Αλόνσο με την Aston Martin πήρε την 3η θέση και ο Λάντο Νόρις της McLaren την 4η.

MAX VERSTAPPEN TAKES POLE IN SHANGHAI 🤩



Sergio Perez will join his team mate on the front row while Fernando Alonso will start from third in Sunday's race 👏👏#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/En2nvKE3bS — Formula 1 (@F1) April 20, 2024

Q1

Λίγες ώρες μόλις μετά τον Αγώνα Σπριντ και όσα έγιναν εκεί, τα μονοθέσια ξαναβγήκαν στην πίστα της Σαγκάης για τις κατατακτήριες δοκιμές, που θα καθόριζαν τη σειρά εκκίνησης στο grand prix της Κυριακής. Ο καιρός ήταν καλός και αυτήν τη φορά δεν υπήρχε η απειλή της βροχής. Το σημαντικό στοιχείο, και αυτό που άλλαξε από πέρυσι στο φορμάτ των αγωνιστικών 3ημέρων που έχουν Αγώνα Σπριντ, είναι ότι τα μονοθέσια δεν ήταν σε καθεστώς parc ferme και οι ομάδες μπορούσαν να κάνουν ό,τι αλλαγές ήθελαν σε αυτά.

Οι οδηγοί για πρώτη φορά είχαν την ευκαιρία να κάνουν γρήγορους γύρους με τα μαλακά ελαστικά της Pirelli σε κατατακτήριες, αφού χθες είχαν τρέξει μόνο με τα μεσαία όσο η πίστα ήταν στεγνή. Ήταν μια διαδικασία εκμάθησης και οι θέσεις άλλαζαν σε κάθε πέρασμα, καθώς οι οδηγοί βελτίωναν τους χρόνους τους.

Στο τέλος ο Φερστάπεν σημείωσε τον καλύτερο χρόνο αλλά η τεράστια έκπληξη ήταν ότι ο Λούις Χάμιλτον, που ήταν δεύτερος στον αγώνα Σπριντ, βρέθηκε στη 18η θέση και αποκλείστηκε από τη συνέχεια. Δεν ήταν ο μόνος που δυσκολεύτηκε, καθώς ο Σέρχιο Πέρεζ σώθηκε οριακά στη 15η θέση, μόλις 42 χιλιοστά του δευτερολέπτου μπροστά από τον Ζου. Μαζί με τον Χάμιλτον, εκτός συνέχειας έμειναν οι Ζου, Μάγκνουσεν, Τσουνόντα και Σάρτζεντ. Για πρώτη φορά φέτος και οι δύο Alpine πέρασαν στο Q2.

Q2

Το δεύτερο σκέλος ξεκίνησε με όλα να δείχνουν φυσιολογικά. Οι οδηγοί έκαναν τους τους γύρους τους και ο πίνακας των χρόνων γέμιζε με ονόματα, με πρώτο όπως συνήθως αυτό του Μαξ Φερστάπεν. Όλα όμως μπήκαν σε παύση 6:44 πριν από το τέλος. Ο Κάρλος Σάινθ είχε έξοδο στην τελευταία στροφή της πίστας και χτύπησε, με μικρή ταχύτητα, στις μπαριέρες.

Η διαδικασία διακόπηκε με κόκκινη σημαία αλλά ο Ισπανός κατάφερε να ξεκολλήσει τη Ferrari του από τα προστατευτικά ελαστικά και με κατεστραμμένο το εμπρός μέρος να τη φέρει σιγά-σιγά στο γκαράζ της ομάδας του. Εκεί οι μηχανικοί άλλαξαν το ρύγχος της SF-24 και ο Ισπανός ήταν έτοιμος να επιστρέψει στην πίστα.

🚩 RED FLAG 🚩



Sainz dips a toe into the gravel at the final corner and goes spinning off into the barriers on the other side 😮



Carlos is okay 👍#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/U7mP93iWlF — Formula 1 (@F1) April 20, 2024

Η διακοπή δεν κράτησε πολύ και σύντομα τα μονοθέσια ξαναβγήκαν στην πίστα για να διεκδικήσουν οι οδηγοί τους τη θέση τους στην τελική 10άδα. Ο Σάινθ μετά το ατύχημα και ο Ράσελ που βρισκόταν ακριβώς πίσω του δεν είχαν προλάβει ακόμα να γράψουν χρόνο στο Q2.

Ο Μαξ Φερστάπεν ήταν για άλλη μία φορά εκείνος που τοποθέτησε το όνομά του στην πρώτη θέση του πίνακα των χρόνων, και μάλιστα με σημαντική διαφορά από τον δεύτερο, που ήταν ο Σέρχιο Πέρεζ, ενώ ακολούθησαν οι δύο Ferrari των Σάινθ και Λεκλέρ. Εντυπωσιακή επίδοση από τον Ισπανό και ακόμα πιο εντυπωσιακή από τον Βάλτερι Μπότας, ο οποίος με το μονοθέσιο της Sauber πήρε τη 10η θέση. Οι πέντε οδηγοί που αποκλείστηκαν ήταν οι Στρολ, Ρικάρντο, Οκόν, Άλμπον και Γκασλί.

Q3

Χωρίς περαιτέρω συμβάντα, το τρίτο και αποφασιστικό μέρος των κατατακτήριων ξεκίνησε με τα μονοθέσια να βγαίνουν στην πίστα για την πρώτη τους γρήγορη προσπάθεια, για έναν γύρο που θα έπρεπε να είναι ταυτόχρονα «banker» και ικανός να τους φέρει όσο γίνεται πιο ψηλά στην κατάταξη. Ταχύτερος ήταν ο Μαξ Φερστάπεν, και μάλιστα με διαφορά 4 δεκάτων, μπροστά από τους Αλόνσο και Πέρεζ, ενώ ακολούθησαν οι δύο McLaren των Νόρις και Πιάστρι και οι δύο Ferrari των Σάινθ και Λεκλέρ.

Οι οδηγοί επέστρεψαν στα γκαράζ τους και ετοιμάστηκαν για τη δεύτερη προσπάθειά τους, αν και φαινόταν ήδη αρκετά δύσκολο να εκθρονιστεί ο Φερστάπεν από την πρώτη θέση. Όντως, η πρώτη θέση δεν άλλαξε, αλλά πίσω από τον Φερστάπεν, που εξασφάλισε την pole position βελτιώνοντας το χρόνο του, τοποθετήθηκε ο Σέρχιο Πέρεζ, που πήρε τη 2η θέση. Ο Αλόνσο θα ξεκινήσει από την 3η θέση και θα έχει δίπλα του στην 4η θέση τον Νόρις. Ακολούθησαν οι Πιάστρι, Λεκλέρ, Σάινθ, Ράσελ, Χούλκενμπεργκ και Μπότας.

Ο αγώνας της Κυριακής θα ξεκινήσει στις 10:00 το πρωί της Κυριακής.

Αποτελέσματα