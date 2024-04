Ο Μαξ Φερστάπεν με τη Red Bull κέρδισε στη Σαγκάη παρότι ξεκίνησε από την 4η θέση, 2ος ο Χάμιλτον και 3ος ο Πέρεζ.

Ο Αγώνας Σπριντ για το Grand Prix Κίνας, τον πέμπτο γύρο του φετινού Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Formula 1, είχε θέαμα και μάχες, αλλά τον ίδιο νικητή, που ήταν ο Μαξ Φερστάπεν με τη Red Bull Racing. Ο Ολλανδός ξεκίνησε από την 4η θέση του grid αλλά γρήγορα κέρδισε θέσεις, εκμεταλλευόμενος και τη μάχη ανάμεσα σε Χάμιλτον και Νόρις στην εκκίνησης, και από τη στιγμή που βρέθηκε μπροστά δεν ξανακοίταξε πίσω.

Ο Λούις Χάμιλτον με τη Mercedes επέστρεψε στα καλά αποτελέσματα, παίρνοντας τη 2η θέση, σε έναν αγώνα στον οποίο δεν απείλησε ούτε απειλήθηκε ουσιαστικά. Για την 3η θέση όμως δόθηκε πολύ μεγάλη μάχη ανάμεσα σε τουλάχιστον τέσσερις οδηγούς.

Για το μεγαλύτερο μέρος του Σπριντ στην 3η θέση βρισκόταν ο Φερνάντο Αλόνσο, ο οποίος δεχόταν ασφυκτική πίεση από τον Σάινθ, ο οποίος είχε πίσω του τους Πέρεζ και Λεκλέρ. Όταν ο Σάινθ έκανε την επίθεσή του, ο Αλόνσο αμύνθηκε μανιασμένα και ο Σέρχιο Πέρεζ βρήκε την ευκαιρία να τους περάσει και τους δύο και να πάρει τελικά την 3η θέση.

LAP 16/19



Perez seizes his chance after Alonso and Sainz duel and passes both of them and moves to P3 #F1Sprint #ChineseGP pic.twitter.com/ul3o0HLgfK