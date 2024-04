Δύο φορές το γρασίδι στην πίστα της Σανγκάης έπιασε φωτιά την ώρα που τα μονοθέια έτρεχαν στην πίστα - Πώς το εξηγεί η FIA.

Η επιστροφή της Formula 1 στο Grand Prix Κίνας, μετά από 5 χρόνια απουσίας του από το καλεντάρι αγώνων, μας χάρισε ένα από τα πιο περίεργα περιστατικά στην ιστορία του αθλήματος. Μόλις 15 λεπτά από την έναρξη των πρώτων ελεύθερων δοκιμών, αλλά και στο τέλος του δεύτερου σκέλους των κατατακτήριων δοκιμών του Σπριντ είδαμε την κίτρινη σημαία λόγω φωτιάς, η οποία προκάλεσε καθυστέρηση στην έναρξη του SQ2.

Παραδόξως, και στις δύο περιπτώσεις δεν ήταν κάποιο μονοθέσιο που έπιασε φωτιά, αλλά... το γρασίδι. Μάλιστα και τις δύο φορές ήταν στο ίδιο ακριβώς σημείο της πίστας, πάνω στο γρασίδι της 7ης στροφής. Όπως σε κάθε παρόμοιο περιστατικό, οι πυροσβέστες βρέθηκαν γρήγορα στο σημείο για να σβήσουν τις φλόγες και κανένας οδηγός δεν τέθηκε σε κίνδυνο.

Πώς το εξηγεί όμως η FIA; H ανακοίνωση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας ανέφερε: «Μετά από μία πρώτη ματιά στο βίντεο, φαίνεται ότι η η φωτιά προκλήθηκε από τις σπίθες που προέρχονται από τα αυτοκίνητα».

Why is the grass on fire? #formula1 #ChineseGP pic.twitter.com/6fPmT351Jg