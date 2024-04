Ο Λανς Στρολ της Aston Martin ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην πρώτη και μοναδική περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στην πίστα της Σανγκάης.

Το Grand Prix Κίνας, ο πέμπτος αγώνας της Formula 1 στο 2024 ξεκίνησε με το FP1 στην πίστα της Σανγκάης. Ομάδες και οδηγοί είχαν μόλις μία ώρα στη διάθεσή τους να προετοιμαστούν για το υπόλοιπο αγωνιστικό τριήμερο, που περιλαμβάνει Αγώνα Σπριντ και έτσι το FP1 ήταν η μοναδική περίοδος δοκιμών.

Ταχύτερος οδηγός ήταν ο Λανς Στρολ της Aston Martin. O Καναδός στο τέλος της διαδικασίας σημείωσε με τη μαλακή γόμα χρόνο 1:36,302 και ήταν τρία δέκατα του δευτερολέπτου ταχύτερος του Όσκαρ Πιάστρι της McLaren. Ακολούθησαν οι δύο οδηγοί της Red Bull Racing, Μαξ Φερστάπεν και Σέρχιο Πέρεζ, οι οποίοι ήταν στο ίδιο δέκατο με τον Αυστραλό.

Fernando’s in explore mode 😄



Alonso takes a detour down the escape road at the pit entry before finding his way back! 👀#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/qSsBsWTc3x