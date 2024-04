O Ισπανός οδηγός εξέτασε κι άλλες εναλλακτικές επιλογές προτού ανανεώσει τη συνεργασία του με τη βρετανική ομάδα της Formula 1.

Ένα ακόμη περιζήτητο όνομα της φετινής «Silly Season» της Formula 1 βρήκε αγωνιστική στέγη για το 2025. Ο Φερνάντο Αλόνσο ανανέωσε τη συνεργασία του με τηv Aston Martin για τα επόμενα δύο χρόνια και θα είναι μέλος της βρετανικής ομάδας στη νέα εποχή του σπορ το 2026.

Το όνομά του συνδέθηκε με άλλες ομάδες όπως η Mercedes-AMG και η Red Bull Racing. Επιπλέον το ενδεχόμενο να αποχωρήσει πλήρως από τη Formula 1 ήταν ένα σενάριο που είχε περάσει από το μυαλό του, όπως είχε παραδεχθεί. Ωστόσο η φλόγα «καίει» με ένταση μέσα του και όπως ανέφερε, υπέγραψε το μεγαλύτερο σε διάρκεια συμβόλαιο της καριέρας του με την Aston Martin.

Όμως οι πράσινοι δεν ήταν οι μόνοι που ήταν σε επαφή με τον Αλόνσο. Ο Ισπανός παραδέχθηκε πως ήταν σε συνομιλίες και με άλλες ομάδες πριν υπογράψει με την ομάδα του Σίλβερστον.

«Μίλησα και με άλλες ομάδες, το παραδέχομαι. Νομίζω πως είναι λογικό να κάνω διαπραγματεύσεις και με άλλους. Πρέπει πάντα να υπάρχει μια ισορροπία σε αυτές τις περιπτώσεις και να βλέπει ο κάθε οδηγός τι ισχύει στην αγορά. Πρέπει να ακούμε τους πάντες. Πρόκειται για μία κανονική διαδικασία και πιστεύω πως είναι σωστό να ακούς όλες τις προσφορές και το πώς κινείται η αγορά. Στο μυαλό μου, η Aston Martin ήταν η πιο λογική επιλογή. Ένιωσα πως με ήθελε περισσότερο απ’ όλους η Aston Martin. Όλες οι υπόλοιπες συζητήσεις που είχα ήταν χαλαρές, δεν έβαλα κάποιο συμπέρασμα. Με την Aston Martin η επιθυμία να δουλέψουμε μαζί ήταν εμφανής», ανέφερε.

Here to stay. 🤫



Let's take a look at some of your incredible reactions to @alo_oficial's new multi-year deal with us. ⬇️



Keep the reactions, artwork and edits coming using #IAM for the chance to be featured! pic.twitter.com/YrVaABcmue