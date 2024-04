Ο Ισπανός θα παραμείνει στη Formula 1 με την Aston Martin, κάτι που φέρνει νέα δεδομένα στη φετινή «Silly Season», επηρεάζοντας τις κινήσεις πολλών ομάδων και οδηγών.

Λίγα 24ωρα μετά το τέλος του Grand Prix Ιαπωνίας, η Aston Martin ανακοίνωσε την παραμονή του Φερνάντο Αλόνσο για τα επόμενα χρόνια. Ο Ισπανός υπέγραψε νέο πολυετές συμβόλαιο, το οποίο σύμφωνα με τον ίδιο είναι το μεγαλύτερο της καριέρας του σε διάρκεια. Η κίνηση αυτή προκάλεσε έκπληξη, καθώς βρισκόμαστε αρκετά νωρίς στη σεζόν και ο Αλόνσο μέχρι και τον αγώνα της Ιαπωνίας δήλωνε πως χρειάζεται χρόνο για να αποφασίσει για το μέλλον του. Το παραπάνω αποδεικνύει πως στο παρασκήνιο οι ομάδες προσπαθούν να προλάβουν η μία την άλλη στο μεταγραφικό παζάρι.

Here to stay. 🤫



Let's take a look at some of your incredible reactions to @alo_oficial's new multi-year deal with us. ⬇️



Keep the reactions, artwork and edits coming using #IAM for the chance to be featured! pic.twitter.com/YrVaABcmue