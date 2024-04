Το κορυφαίο πρωτάθλημα μοτοσικλετών του πλανήτη ταξιδεύει στην «άγρια δύση» για τον τρίτο αγώνα του στο 2024, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στο Τέξας των ΗΠΑ.

Η αγωνιστική δράση επιστρέφει στον κόσμο του MotoGP. Έπειτα από δύο εβδομάδες διακοπής, το κορυφαίο πρωτάθλημα σε δύο τροχούς ετοιμάζεται για το Grand Prix ΗΠΑ το τριήμερο 12-14 Απριλίου στην πίστα Circuit of the Americas. Ο λόγος που το κενό ανάμεσα στον αγώνα της Πορτογαλίας και του Τέξας ήταν τόσο μεγάλο ήταν επειδή ακυρώθηκε ο αγώνας της Αργεντινής.

Το Circuit of the Americas εισήλθε στο πρόγραμμα του MotoGP το 2013 κι έκτοτε έχει γίνει ένα αναπόσπαστο κομμάτι του. Έχει μήκος 5,51 χιλιόμετρα και αποτελείται από 20 στροφές, 9 δεξιές και 11 αριστερές στροφές. Η μεγαλύτερη ευθεία είναι μεταξύ των στροφών 11 και 12 με μήκος 1,2 χιλιόμετρα.

Στον Αγώνα Σπριντ του Σαββάτου, οι αναβάτες αναμένεται να διανύσουν 10 γύρους. Το Grand Prix της Κυριακής θα έχει διάρκεια 20 γύρους. Πολυνίκης στον αγώνα είναι ο Μαρκ Μάρκεθ με 7 νίκες, εκ των οποίων οι 6 ήταν συνεχόμενες. Ο αναβάτης που κέρδισε τον αγώνα το 2023 ήταν ο Άλεξ Ρινς.

Στο πρωτάθλημα αναβατών είχαμε ανατροπή μετά το αγωνιστικό τριήμερο στην Πορτογαλία. Ο Χόρχε Μαρτίν της Pramac Racing έχει το προβάδισμα με 60 βαθμούς, ενώ ο δεύτερος Μπραντ Μπίντερ έχει 42. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής, Πέκο Μπανάια, έπειτα από τη σύγκρουση που είχε με τον Μαρκ Μάρκεθ στο Πορτιμάο έχει κατρακυλήσει στην 4η θέση με 37 βαθμούς.

