MotoGP: Η αναπόφευκτη τιτανομαχία 8 παγκόσμιων τίτλων

Η σύγκρουση ανάμεσα στον Μπανάια και ατον Μ. Μάρκεθ στο GP Πορτογαλίας ανέδειξε την προσωπική αντιπαλότητα που προκύπτει όταν δύο μεγάλοι πρωταθλητές συνυπάρχουν στην ίδια πίστα.

Στην Πορτιμάο, στους τελευταίους γύρους του GP Πορτογαλίας και ενώ έδιναν μάχη για την 5η θέση, ο Πέκο Μπανάια (δύο φορές πρωταθλητής MotoGP) και ο Μαρκ Μάρκεθ (έξι φορές πρωταθλητής MotoGP), αμφότεροι οδηγώντας μοτοσικλέτες της Ducati, συγκρούστηκαν για έναν πολύ απλό λόγο: κανένας από τους δύο δεν είναι διατεθειμένος να παραχωρήσει στον άλλο έστω και ένα χιλιοστό, αναδεικνύοντας τον πυρήνα μιας νέας προσωπικής αντιπαλότητας. Το περιστατικό χαρακτηρίστηκε «αγωνιστικό συμβάν» από τους αγωνοδίκες -και αυτό ακριβώς ήταν- αλλά ταυτόχρονα ήταν και κάτι πολύ μεγαλύτερο.

World Champions clashing💥



High drama as @marcmarquez93 and @PeccoBagnaia collided and slid out of contention but no further action was taken ✅#PortugueseGP 🇵🇹 pic.twitter.com/AgYErWuThq