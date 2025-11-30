Με το αποτέλεσμα στη Λουσέιλ ο Ολλανδός της Red Bull Racing είναι ακόμη ζωντανός στο παιχνίδι του τίτλου της Formula 1.

Σε έναν αγώνα που ο στόχος του ήταν να τερματίσει μπροστά από τον Λάντο Νόρις, ο Μαξ Φερστάπεν είδε τη McLaren να του χαρίζει τη νίκη στο GP Κατάρ. Ο Ολλανδός μπήκε τη σωστή στιγμή για αλλαγή ελαστικών και έφτασε στην 70η νίκη καριέρας.

Παράλληλα είδε τον Νόρις να τερματίζει εκτός βάθρου και μείωσε τη μεταξύ τους διαφορά στους 12 βαθμούς.

Another faultless performance 💯



The quest for five straight titles continues 🏆🏆🏆🏆🏆#F1 #QatarGP pic.twitter.com/BgCmZh6zhi — Formula 1 (@F1) November 30, 2025

Η στρατηγική ήταν το παν

Μιλώντας μετά τον αγώνα, ο Μαξ Φερστάπεν ήταν ιδιαίτερα χαρούμενος με το αποτέλεσμα που πήρε: «Ήταν ένας τρομερός αγώνας. Η ομάδα έκανε τη σωστή επιλογή με τη στρατηγική να μπούμε για αλλαγή ελαστικών. Ήταν έξυπνο. Είμαι πολύ χαρούμενος και είμαι στη μάχη του τίτλου μέχρι τέλους».

Εν συνεχεία αναφέρθηκε στο ρυθμό αγώνα του και το λόγο που κατάφερε να κρατηθεί αρκετά κοντά στους οδηγούς της McLaren.

«Είχαμε ελαστικά που είχαν διαφορά στους γύρους χρήσης, αλλά είχαμε έναν πολύ δυνατό ρυθμό σε ένα γενικά πολύ δύσκολο τριήμερο. Κερδίσαμε τον αγώνα και αυτό είναι το πιο σημαντικό», είπε.

Μία ενδιαφέρουσα στρατηγική

Ερωτώμενος για το τι σκέφτηκε όταν είδε τους οδηγούς της McLaren να μην μπαίνουν για αλλαγή ελαστικών στον 7ο γύρο, ο Φερστάπεν επέλεξε να είναι επιεικής με τους αντιπάλους του.

«Σκέφτηκα πως ήταν μια ενδιαφέρουσα κίνηση. Μετά άνοιξαν τη διαφορά όμως έπρεπε να κάνουν 25 γύρους και η φθορά ήταν μεγάλη. Ευτυχώς όλα λειτούργησαν σωστά», ανέφερε.

Το πρωτάθλημα οδηγών της Formula 1 θα κριθεί το τριήμερο 5-7 Δεκεμβρίου στο Άμπου Ντάμπι.