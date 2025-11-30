F1: Οι βαθμολογίες μετά το GP Κατάρ

Κώστας Παστρίμας
Ο Λάντο Νόρις παραμένει επικεφαλής αλλά στον τελευταίο αγώνα θα έχει να αντιμετωπίσει την επίθεση των Φερστάπεν και Πιάστρι που τον πλησίασαν στη βαθμολογία.

Το φετινό πρωτάθλημα της Formula 1 θα κριθεί στον τελευταίο αγώνα, αφού στον προτελευταίο, το Grand Prix Κατάρ, η νίκη του Μαξ Φερστάπεν, σε συνδυασμό με τη 2η θέση του Όσκαρ Πιάστρι και την 4η θέση του Λάντο Νόρις, αφήνει και τους τρεις οδηγούς για τα καλά μέσα στη διεκδίκηση. Ο Νόρις παραμένει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, αλλά ο Φερστάπεν βρίσκεται πλέον στη 2η θέση και μόνο 12 βαθμούς πίσω του ενώ και ο Πιάστρι, σε απόσταση 16 βαθμών από την κορυφή, δεν μπορεί να θεωρηθεί εκτός μάχης. Πάμε για έναν πολύ συναρπαστικό τελικό στο Αμπου Ντάμπι!

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών

ΘΟΔΗΓΟΣΟΜΑΔΑΒΑΘΜΟΙ
1Lando NorrisMcLaren408
2Max VerstappenRed Bull Racing396
3Oscar PiastriMcLaren392
4George RussellMercedes309
5Charles LeclercFerrari230
6Lewis HamiltonFerrari152
7Kimi AntonelliMercedes150
8Alexander AlbonWilliams73
9Carlos SainzWilliams64
10Isack HadjarRacing Bulls51
11Nico HulkenbergKick Sauber49
12Fernando AlonsoAston Martin48
13Oliver BearmanHaas F1 Team41
14Liam LawsonRacing Bulls38
15Yuki TsunodaRed Bull Racing33
16Esteban OconHaas F1 Team32
17Lance StrollAston Martin32
18Pierre GaslyAlpine22
19Gabriel BortoletoKick Sauber19
20Franco ColapintoAlpine0
21Jack DoohanAlpine0

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών

ΘΟΜΑΔΑΒΑΘΜΟΙ
1McLaren800
2Mercedes459
3Red Bull Racing426
4Ferrari382
5Williams137
6Racing Bulls92
7Aston Martin80
8Haas F1 Team73
9Kick Sauber68
10Alpine22

