Ο Λάντο Νόρις παραμένει επικεφαλής αλλά στον τελευταίο αγώνα θα έχει να αντιμετωπίσει την επίθεση των Φερστάπεν και Πιάστρι που τον πλησίασαν στη βαθμολογία.

Το φετινό πρωτάθλημα της Formula 1 θα κριθεί στον τελευταίο αγώνα, αφού στον προτελευταίο, το Grand Prix Κατάρ, η νίκη του Μαξ Φερστάπεν, σε συνδυασμό με τη 2η θέση του Όσκαρ Πιάστρι και την 4η θέση του Λάντο Νόρις, αφήνει και τους τρεις οδηγούς για τα καλά μέσα στη διεκδίκηση. Ο Νόρις παραμένει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, αλλά ο Φερστάπεν βρίσκεται πλέον στη 2η θέση και μόνο 12 βαθμούς πίσω του ενώ και ο Πιάστρι, σε απόσταση 16 βαθμών από την κορυφή, δεν μπορεί να θεωρηθεί εκτός μάχης. Πάμε για έναν πολύ συναρπαστικό τελικό στο Αμπου Ντάμπι!

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών

Θ ΟΔΗΓΟΣ ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜΟΙ 1 Lando Norris McLaren 408 2 Max Verstappen Red Bull Racing 396 3 Oscar Piastri McLaren 392 4 George Russell Mercedes 309 5 Charles Leclerc Ferrari 230 6 Lewis Hamilton Ferrari 152 7 Kimi Antonelli Mercedes 150 8 Alexander Albon Williams 73 9 Carlos Sainz Williams 64 10 Isack Hadjar Racing Bulls 51 11 Nico Hulkenberg Kick Sauber 49 12 Fernando Alonso Aston Martin 48 13 Oliver Bearman Haas F1 Team 41 14 Liam Lawson Racing Bulls 38 15 Yuki Tsunoda Red Bull Racing 33 16 Esteban Ocon Haas F1 Team 32 17 Lance Stroll Aston Martin 32 18 Pierre Gasly Alpine 22 19 Gabriel Bortoleto Kick Sauber 19 20 Franco Colapinto Alpine 0 21 Jack Doohan Alpine 0

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών