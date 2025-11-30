F1: Οι βαθμολογίες μετά το GP Κατάρ
Ο Λάντο Νόρις παραμένει επικεφαλής αλλά στον τελευταίο αγώνα θα έχει να αντιμετωπίσει την επίθεση των Φερστάπεν και Πιάστρι που τον πλησίασαν στη βαθμολογία.
Το φετινό πρωτάθλημα της Formula 1 θα κριθεί στον τελευταίο αγώνα, αφού στον προτελευταίο, το Grand Prix Κατάρ, η νίκη του Μαξ Φερστάπεν, σε συνδυασμό με τη 2η θέση του Όσκαρ Πιάστρι και την 4η θέση του Λάντο Νόρις, αφήνει και τους τρεις οδηγούς για τα καλά μέσα στη διεκδίκηση. Ο Νόρις παραμένει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, αλλά ο Φερστάπεν βρίσκεται πλέον στη 2η θέση και μόνο 12 βαθμούς πίσω του ενώ και ο Πιάστρι, σε απόσταση 16 βαθμών από την κορυφή, δεν μπορεί να θεωρηθεί εκτός μάχης. Πάμε για έναν πολύ συναρπαστικό τελικό στο Αμπου Ντάμπι!
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών
|Θ
|ΟΔΗΓΟΣ
|ΟΜΑΔΑ
|ΒΑΘΜΟΙ
|1
|Lando Norris
|McLaren
|408
|2
|Max Verstappen
|Red Bull Racing
|396
|3
|Oscar Piastri
|McLaren
|392
|4
|George Russell
|Mercedes
|309
|5
|Charles Leclerc
|Ferrari
|230
|6
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|152
|7
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|150
|8
|Alexander Albon
|Williams
|73
|9
|Carlos Sainz
|Williams
|64
|10
|Isack Hadjar
|Racing Bulls
|51
|11
|Nico Hulkenberg
|Kick Sauber
|49
|12
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|48
|13
|Oliver Bearman
|Haas F1 Team
|41
|14
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|38
|15
|Yuki Tsunoda
|Red Bull Racing
|33
|16
|Esteban Ocon
|Haas F1 Team
|32
|17
|Lance Stroll
|Aston Martin
|32
|18
|Pierre Gasly
|Alpine
|22
|19
|Gabriel Bortoleto
|Kick Sauber
|19
|20
|Franco Colapinto
|Alpine
|0
|21
|Jack Doohan
|Alpine
|0
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών
|Θ
|ΟΜΑΔΑ
|ΒΑΘΜΟΙ
|1
|McLaren
|800
|2
|Mercedes
|459
|3
|Red Bull Racing
|426
|4
|Ferrari
|382
|5
|Williams
|137
|6
|Racing Bulls
|92
|7
|Aston Martin
|80
|8
|Haas F1 Team
|73
|9
|Kick Sauber
|68
|10
|Alpine
|22
@Photo credits: McLaren