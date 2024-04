Ο Βρετανός οδηγός της Mercedes-AMG ήρθε σε δύσκολη θέση από ερώτηση δημοσιογράφου για τη μελλοντική του ομάδα.

Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής ήταν απογοητευμένος από το αποτέλεσμα που πήρε στη Σουζούκα, τερματίζοντας 9ος. Το πλάνο της Mercedes-AMG F1 ήταν να ακολουθήσει στρατηγική ενός pit-stop, όμως ο ρυθμός αγώνας της W15 στο πρώτο κομμάτι του αγώνα ήταν κακός. Ο Χάμιλτον ανέφερε πως είχε υπερβολική υποστροφή και δεν μπορούσε να οδηγήσει το μονοθέσιο όπως θα ήθελε, κάτι που ήταν εμφανές στη μετάδοση του αγώνα.

Μετά το τέλος του Grand Prix Ιαπωνίας o Λιούις Χάμιλτον αποχώρησε ενοχλημένος από τη συνέντευξη Τύπου. Ο λόγος ήταν ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με τη Scuderia Ferrari και αν ζηλεύει το ρυθμό των κόκκινων μονοθεσίων.

From P9 to P7. A hard-fought drive by George to bag us points on a track we knew was going to be challenging 💪



A more difficult day for Lewis, but he played the team game in the first stint to maximise our haul of points



Overall, a weekend to learn from. Up next, China ➡️ pic.twitter.com/hc4WZQSJsd