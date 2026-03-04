Skoda: «Βαριά» επένδυση στην κατασκευή συστημάτων μπαταριών

Η Skoda επενδύει €205 εκατ. στο εργοστάσιο της Μλάντα Μπόλεσλαβ στην Τσεχία για την παραγωγή συστημάτων μπαταριών ηλεκτρικών οχημάτων.

Σημαντική επένδυση στην παραγωγή συστημάτων μπαταριών ηλεκτρικών οχημάτων ανακοίνωσε η Skoda Auto, ενισχύοντας τον ρόλο του βασικού της εργοστασίου στη Mladá Boleslav της Τσεχίας ως κεντρικού κόμβου για την ηλεκτροκίνηση στον Volkswagen Group.

Η επένδυση ύψους 205 εκατομμυρίων ευρώ αφορά την ανάπτυξη νέας μονάδας παραγωγής συστημάτων μπαταριών, καθιστώντας τη Skoda τον μεγαλύτερο κατασκευαστή μπαταριών BEV εντός του ομίλου Volkswagen.

Τι περιλαμβάνει η νέα μονάδα

Η νέα εγκατάσταση της Skoda εκτείνεται σε περίπου 55.000 τετραγωνικά μέτρα και ολοκληρώθηκε σε λιγότερο από έναν χρόνο. Η μονάδα παράγει συστήματα μπαταριών τεχνολογίας cell-to-pack, τα οποία προορίζονται για ηλεκτρικά μοντέλα ευρείας παραγωγής του «Brand Group Core».

Η παραγωγή πραγματοποιείται με ρυθμό ενός συστήματος κάθε 60 δευτερόλεπτα, επιτρέποντας ημερήσια δυναμικότητα άνω των 1.100 μονάδων και ετήσια παραγωγή που μπορεί να φτάσει έως τις 335.000 μπαταρίες.

 

Η μονάδα λειτουργεί σε συνεργασία με το Volkswagen Group Technology Center of Excellence Battery, επιταχύνοντας τη βιομηχανική αξιοποίηση της τεχνολογίας σε μεγάλη κλίμακα.

Τι είναι η τεχνολογία cell-to-pack

Η παραγωγή βασίζεται σε τυποποιημένες κυψέλες και σε μπαταρίες χημείας LFP (λιθίου-σιδήρου-φωσφόρου). Πρόκειται για μία επιλογή που συμβάλλει στη μείωση του κόστους παραγωγής περίπου κατά 30% σε σχέση με τις προηγούμενες λύσεις της πλατφόρμας MEB.

Η πλήρης εσωτερικοποίηση της διαδικασίας επιτρέπει καλύτερο έλεγχο της παραγωγής και μεγαλύτερη σταθερότητα στην εφοδιαστική αλυσίδα μπαταριών στην Ευρώπη. Η νέα εγκατάσταση λειτουργεί επίσης ως κέντρο τεχνογνωσίας, καλύπτοντας ολόκληρη τη διαδικασία παραγωγής. Στο πλαίσιο αυτό έγινε εκπαίδευση σε 600 εργαζόμενους, εκ των οποίων πολλοί εντάχθηκαν σε νέους ρόλους.

