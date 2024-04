Απογοητευμένος με το αποτέλεσμα του στον αγώνα της Formula 1 στη Σουζούκα ήταν ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής.

Η αισιοδοξία που είχε ο Λιούις Χάμιλτον μετά τις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Ιαπωνίας μετατράπηκε σε πλήρη απογοήτευση στον αγώνα. Ο Βρετανός εκκίνησε από την 7η θέση και τερμάτισε 9ος έχοντας ένα κάκιστο πρώτο stint.

Η στρατηγική της ομάδας του δεν τον βοήθησε καθώς μετά από κάθε αλλαγή ελαστικών έχανε έδαφος από τον Τζορτζ Ράσελ. Κάποια στιγμή στον αγώνα ζήτησε να του αλλάξουν στρατηγική λόγω της φθοράς των ελαστικών του. Εν τέλει, τερμάτισε 48 δευτερόλεπτα πίσω από τον νικητή Μαξ Φερστάπεν.

Μετά τον αγώνα ο Χάμιλτον εμφανίστηκε αποκαρδιωμένος με τον τρόπο που εξελίχθηκε το Grand Prix Ιαπωνίας: «Δεν πιστεύω πως θα κερδίζαμε τίποτα αν είχαμε άλλη στρατηγική. Δεν ξέρω τι διαφορετικό μπορούσε να γίνει. Είχαμε δύο απαίσια σετ σκληρών ελαστικών για τον αγώνα σήμερα. Ήταν ένας πολύ δύσκολος αγώνας. Νομίζω στην αρχή του αγώνα είχα ζημιά στο μονοθέσιο όταν ο Σαρλ με πέρασε από την εξωτερική. Είχα πάρα πολλή υποστροφή στο πρώτο μέρος του αγώνα, δεν μπορούσα να στρίψω το μονοθέσιο».

Όταν ρωτήθηκε από το Sky Sports αν η Mercedes ακολούθησε λάθος στρατηγική με τα ελαστικά στη Σουζούκα, ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής συμφώνησε: «Η σκληρή γόμα ελαστικών ήταν πολύ κακή σήμερα. Η μεσαία γόμα ελαστικών ήταν καλύτερη, οπότε εκ του αποτελέσματος έπρεπε να είχαμε δύο σετ της μεσαίας γόμας ελαστικών. Όμως συνολικά το μονοθέσιο ήταν πολύ κακό σήμερα».

It’s P7 for George, P9 for Lewis in Suzuka.



Maximised the result with the car we had today. We’ll keep working. pic.twitter.com/hrwXZVO4O2