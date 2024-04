O οδηγός της Aston Martin μας προσέφερε μια πολύ ασυνήθιστη στιγμή κατά τη διάρκεια του αγώνα της Formula 1 στη Σουζούκα.

To Grand Prix Ιαπωνίας του 2024 είναι ένας αγώνας που θέλει να ξεχάσει ο Λανς Στρολ. Ο Καναδός εκκίνησε από τη 18η θέση και τερμάτισε 12ος και ως αποτέλεσμα δεν κατάφερε να βαθμολογηθεί.

Όμως προσέφερε θέαμα, με πολλά από τα προσπεράσματά του να τα πραγματοποιεί από την εξωτερική στη στροφή 6. Όμως δεν ήταν καθόλου χαρούμενος με το μονοθέσιό του και ως αποτέλεσμα μας χάρισε μια μοναδική στιγμή στη σεζόν.

Στον 48ο γύρο ακούσαμε από την τηλεοπτική μετάδοση τον Στρολ να διαμαρτύρεται για την ταχύτητα της AMR24 στις ευθείες. Μάλιστα είχε τόση ένταση το παράπονό του που η φωνή του «έσπασε» και όλο το μήνυμα ήταν μια πολύ αστεία παραφωνία.

Ακούστε το team radio στο παρακάτω βίντεο.

this lance stroll radio has single handedly saved this race for me THE VOICE CRACK 😭😭 pic.twitter.com/ZKrByxuwWD