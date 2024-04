Απόλυτη κυριαρχία της Red Bull στη Σουζούκα, που έκανε για άλλη μία φορά φέτος το 1-2 με τον Πέρεζ στη 2η θέση.

Το Grand Prix Ιαπωνίας, ο τέταρτος αγώνας του φετινού Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Formula 1, έδωσε τέλος στο μικρό διάλειμμα από τις νίκες για τον Μαξ Φερστάπεν και τη Red Bull Racing. Ο Ολλανδός πρωταθλητής πήρε με σχετική άνεση την τρίτη του φετινή νίκη, σε μια πίστα που συνήθως κυριαρχεί, και απάντησε εμφατικά στα ερωτήματα που έβαλαν οι αντίπαλοί του στον προηγούμενο αγώνα. Ήταν μια ιδανική ημέρα για τη Red Bull, που είδε τον Σέρχιο Πέρεζ να τερματίζει, επίσης με σχετική ευκολία, στη 2η θέση. Μάχη δόθηκε για την 3η θέση του αγώνα και του βάθρου, την οποία στο τέλος κέρδισε ο Κάρλος Σάινθ της Scuderia Ferrari.

MAX VERSTAPPEN WINS IN SUZUKA 🇯🇵



It's a third win of the season and a 1-2 finish for Red Bull 🏆



Some response.#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/NqQPsfvo2C — Formula 1 (@F1) April 7, 2024

Εκκίνηση

Μια ηλιόλουστη Σουζούκα υποδέχτηκε τους οδηγούς και τις ομάδες της Formula 1, καθώς τα μονοθέσια πήραν τις θέσεις τους για την εκκίνηση του αγώνα. Πολύ σημαντική ήταν η επιλογή των ελαστικών, με τους 9 από τους 10 πρώτους να προτιμούν τη μεσαία γόμα, ενώ μόνο ο Αλόνσο ξεκίνησε με τη μαλακή. Αντίθετα, στις πιο πίσω θέσεις, πολλοί οδηγοί έβαλαν τη μαλακή γόμα της Pirelli, ελπίζοντας προφανώς να κερδίσουν θέσεις στους πρώτους γύρους.

LAP 1/53



Red flag 🔴



Albon and Ricciardo come together at Turn 2. Both drivers are out of their cars.#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/fvGWOyb104 — Formula 1 (@F1) April 7, 2024

Τα κόκκινα φώτα έσβησαν και οι δύο Reed Bull διατήρησαν τις θέσεις τους, όπως και οι Νόρις, Σάινθ και Αλόνσο που ακολουθούσαν, παρά την προσπάθεια του Ισπανού της Ferrari να πιέσει τον Βρετανό της McLaren. Πολύ γρήγορα όμως η δράση σταμάτησε καθώς ο αγώνας διακόπηκε με την εμφάνιση της κόκκινης σημαίας. Ο λόγος ήταν η επαφή ανάμεσα στους Ντάνιελ Ρικάρντο και Άλεξ Άλμπον, που έστειλε και τα δύο μονοθέσια στις προστατευτικές μπαριέρες και εκτός αγώνα.

Εκκίνηση Νο 2

Οι δύο οδηγοί βγήκαν ανέπαφοι από τα κατεστραμμένα μονοθέσια και όλοι οι υπόλοιποι επέστρεψαν στο pit lane, για να περιμένουν, μέχρι να απομακρυνθούν τα συντρίμμια και να επισκευαστούν οι μπαριέρες. Έπειτα από διακοπή περίπου μισής ώρας, όλα ήταν έτοιμα για να ξεκινήσει ξανά ο αγώνας.

Οι 18 οδηγοί που συνέχιζαν πήραν ξανά τις θέσεις τους στο grid και τα κόκκινα φώτα έσβησαν για δεύτερη φορά. Η μεγαλύτερη διαφορά από την πρώτη εκκίνηση ήταν ότι και οι δύο Mercedes των Ράσελ και Χάμιλτον άλλαξαν στρατηγική και έβαλαν ένα φρέσκο σετ σκληρής γόμας για το ξεκίνημα του αγώνα, ενώ ο Αλόνσο έμεινε μαλακά και οι υπόλοιποι της πρώτης 10άδας συνέχισαν με τα μεσαία.

LAP 4/53



Verstappen keeps Perez at arms length on the restart, followed by Norris, Sainz, Alonso and Piastri.



Hamilton's dropped behind Leclerc but has fresh Hard tyres on - so it's the long game for the Mercedes 🛞#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/JAN65u3bzn April 7, 2024

Ο Φερστάπεν διατήρησε την πρώτη θέση, μπροστά από τον Πέρεζ και, όπως και την πρώτη φορά, οι Νόρις, Σάινθ, Αλόνσο και Πιάστρι ακολούθησαν με τη σειρά που ξεκίνησαν. Ο Λεκλέρ εκμεταλλεύτηκε τη μαλακότερη γόμα και πέρασε τον Χάμιλτον για να πάρει την 7η θέση, ενώ προσωρινά και ο Τσουνόντα βρέιθηκε μπροστά από τον Ράσελ, αλλά ο Βρετανός ξαναπέρασε για να ανέβει 9ος. Πιο κερδισμένος από όλους ήταν ο Λανς Στρολ, ο οποίος ανέβηκε 5 θέσεις και βρέθηκε στην 11η.

Ο παλιός, καλός Φερστάπεν

Ήδη από τους πρώτους γύρους ο Μαξ Φερστάπεν πήρε μια μικρή διαφορά από τον Πέρεζ, κάτι στο οποίο βοήθησε και ένα μικρό λάθος του Μεξικανού. Το δίδυμο της Red Bull δεν ένιωθε πίεση από τον Νόρις, ο οποίος ανησυχούσε περισσότερο για τον Σάνιθ που βρισκόταν πίσω του, ενώ το ρίσκο του Αλόνσο δεν φάνηκε να φέρνει αποτέλεσμα, αφού δεν μπορούσε να ακολουθήσει το ρυθμό τους. Πολύ γρήγορος ήταν ο Λεκλέρ, που πίεζε ασφυκτικά τον Πιάστρι.

LAP 12/53



Norris is the first to blink among the front runners and pits for the Hard tyres 👀



His team-mate Piastri follows him in a lap later.#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/PRENgrRti4 — Formula 1 (@F1) April 7, 2024

Η McLaren έκανε πρώτη την κίνησή της και φώναξε στα pit διαδοχικά τους Νόρις και Πιάστρι για να βάλουν τα σκληρά ελαστικά. Ο επόμενος που ακολούθησε ήταν ο Αλόνσο, ο οποίος άλλαξε τη μαλακή γόμα με τη μεσαία και επέστρεψε στην πίστα ανάμεσα στους Νόρις και Πιάστρι. Οι Red Bull και Ferrari παρέμειναν στην πίστα. Στρατηγική κίνηση έκανε και η Mercedes, δίνοντας εντολή στους οδηγούς της να αλλάξουν θέσεις, φέρνοντας τον Ράσελ μπροστά από τον Χάμιλτον.

Η σύντομη άνοδος του Νόρις

Οι Red Bull ακολούθησαν το παράδειγμα στους επόμενους γύρους, μαζί με τον Σάινθ, και μπήκαν στα pit, αλλά άλλαξαν τη μαλακή γόμα με άλλο ένα σετ μαλακής, ενώ ο Λεκλέρ συνέχισε στην πίστα. Ο Νόρις ήταν ο κερδισμένος από αυτήν τη διαδικασία καθώς βρέθηκε μπροστά από τον Πέρεζ -και πίσω από τον Φερστάπεν, φυσικά- στη δυνητικά 2η θέση, που σε εκείνο το σημείο ήταν η 3η, αφού ο Λεκλέρ δεν είχε κάνει ακόμα pit stop.

Όλοι οι παραπάνω προσπέρασαν στην πίστα τις Mercedes των Ράσελ και Χάμιλτον, που είχαν παραμείνει με τα σκληρά ελαστικά που είχαν βάλει στην επανεκκίνηση. Ο Φερστάπεν γρήγορα έφτασε και πέρασε τον Λεκλέρ, και πήρε και τυπικά την πρώτη θέση στον αγώνα. Ο Μονεγάσκος της Ferrari ήταν από τους λίγους που προσπαθούσε να εφαρμόσει στρατηγική ενός pit stop.

LAP 17/53



LANDO NORRIS WHAT A MOVE!



He needs to clear Hamilton to keep the pressure on Verstappen, who has pitted, and he does just that on the outside at T1 👏#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/DGOt8mY1O6 — Formula 1 (@F1) April 7, 2024

Ο Πέρεζ έφτασε και πέρασε τον Λάντο Νόρις για να πάρει πίσω τη θέση που έχασε στο pit stop και άρχισε να πλησιάζει γοργά τον Λεκλέρ. Ήταν ο 23ος γύρος του αγώνα, ο οποίος χαρακτηρίστηκε από την ταυτόχρονη είσοδο στα pit 5-6 μονοθεσίων. Η RB έκανε την καλύτερη δουλειά, καθώς επέτρεψε στον Τσουνόντα να κερδίσει δύο θέσεις και να επιστρέψει στον αγώνα στην 11η θέση και να παλέψει για βαθμούς.

Λεκλέρ για βάθρο

Όταν ήρθε η ώρα για το pit stop του Λεκλέρ, ο Μονεγάσκος «βούτηξε» στα pit ταυτόχρονα με τον Νόρις. Οι δύο τους επέστρεψαν στην πίστα με την ίδια σειρά, αλλά με τον Ράσελ ανάμεσά τους, κάτι που έδωσε στον Λεκλέρ την ευκαιρία να πάρει μια ανάσα. Όλοι όσοι βρίσκονταν μπροστά από τον Λεκλέρ έπρεπε να κάνουν άλλο ένα pit stop και αυτό του έδινε τη δυνατότητα να ανέβει μέχρι και την 3η θέση, πίσω από τις Red Bull.

Έτσι ακριβώς συνέβη, όταν και ο Σάινθ μπήκε τελευταίος για το δικό του pit stop. Ο Λεκλέρ είχε βρεθεί για λίγο μπροστά από τον Πέρεζ, αλλά ο Μεξικανός με πιο φρέσκα ελαστικά τον πέρασε εύκολα για να πάρει τη 2η θέση, πίσω φυσικά από τον Φερστάπεν, που διατηρούσε άνετα την πρωτιά. Ο Σάινθ μετά την αλλαγή ελαστικών βρέθηκε στην 7η θέση, πίσω από τις δύο Mercedes αλλά με φρέσκα ελαστικά.

LAP 27/53



It's all happening here in Suzuka! 🍿



Leclerc goes wide, then pits with and jumps ahead of Norris...



Then Russell gets between them as they exit the pits! #F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/GZ7qSJXwxZ — Formula 1 (@F1) April 7, 2024

Ο Ράσελ μπήκε στα pit και ο Χάμιλτον δεν είχε κανένα τρόπο να αμυνθεί και έτσι ο Σάινθ μέσα σε ένα γύρο βρέθηκε στην 5η θέση, όχι υπερβολικά μακριά από τον Νόρις, ο οποίος δεν είχε χάσει την επαφή του με τον Λεκλέρ. Λίγο αργότερα και ο Χάμιλτον μπήκε για δεύτερη φορά στα pit και έπεσε στην 9η θέση, πίσω από τον Ράσελ.

Την τελευταία θέση της βαθμολογούμενης 10άδας είχε ο τοπικός ήρωας Γιούκι Τσουνόντα, ο οποίος επικράτησε σε έναν ιδιαίτερα θεαματικό υπο-αγώνα για τις πιο πίσω θέσεις, γεμάτο στρατηγική, μάχες και προσπεράσματα.

Αλλά τελικά... Σάινθ

Ο Κάρλος Σάινθ είχε την ταχύτητα και τα ελαστικά για να επιτεθεί στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα και το έκανε με μεγάλη επιτυχία, περνώντας αρχικά τον Νόρις και στη συνέχεια τον Λεκλέρ για να ανέβει στην 3η θέση. Ο Λεκλέρ άλλωστε είχε πάρει το μήνυμα από τη Ferrari να μην αμυνθεί απέναντι στον ομόσταβλό του, για να μην φθείρει τα ελαστικά του και κινδυνεύσει από τον Νόρις.

LAP 46/53



Carlos gets it done!



It's a smooooooth pass around the outside of T1 to put the Spaniard up onto the podium! 🌶️#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/wr2JWWJiGU — Formula 1 (@F1) April 7, 2024

Με φρέσκα ελαστικά στο μονοθέσιό του, ο Τζορτζ Ράσελ έφτασε πίσω από τους Πιάστρι και Αλόνσο, που έδιναν τη δική τους μάχη για την 6η θέση. Ο Ράσελ επιτέθηκε με ένταση στον Αυστραλό της McLaren, χωρίς αποτέλεσμα, κάτι στο οποίο βοήθησε και ο Αλόνσο, δίνοντας DRS στον Πιάστρι. Στον τελευταίο γύρο όμως ο Ράσελ κατάφερε να περάσει και να πάρει την 7η θεση.

Όλα αυτά ελάχιστα απασχόλησαν τον Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος με μεγάλη άνεση πέρασε πρώτος τη γραμμή του τερματισμού, για να πάρει την 3η φετινή του νίκη, μπροστά από τον Σέρχιο Πέρεζ, ο οποίος συμπλήρωσε το επίσης τρίτο φετινό 1-2 της Red Bull. Ο Κάρλος Σάινθ ηγήθηκε του 3-4 που έκανε η Ferrari, με τον Λεκλέρ πίσω του, και ακολούθησαν οι Νόρις, Αλόνο, Ράσελ, Πιάστρι, Χάμιλτον και Τσουνόντα.

LAP 52/53



All the attention is on these three 🔍



Alonso is giving DRS to Piastri, which is keeping him safe from Russell.



But Russell drafts Piastri down the main straight and makes the move! #F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/Ou8XNdhg3Q — Formula 1 (@F1) April 7, 2024

Επόμενος αγώνας είναι το GP Κίνας σε δύο εβδομάδες, το 3ήμερο 19-21 Απριλίου.

» Οι βαθμολογίες της F1 μετά το GP Ιαπωνίας

Αποτελέσματα

Φωτογραφία: Red Bull Content Pool