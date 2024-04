Ο Ισπανός οδηγός της Scuderia Ferrari μίλησε για τις δυνατότητες της SF-24 στον αγώνα της Formula 1 στην Ιαπωνία.

Έπειτα από το θριαμβευτικό 1-2 στο Grand Prix Αυστραλίας, η Scuderia Ferrari «προσγειώθηκε» απότομα στην Ιαπωνία. Στις κατατακτήριες δοκιμές, η ιταλική ομάδα κατέκτησε τις θέσεις 4 με τον Κάρλος Σάινθ και 8 με τον Σαρλ Λεκλέρ, κάτι που απογοήτευσε τους φίλους της.

Ο Σάινθ δεν κατάφερε να βελτιώσει την επίδοσή του στην τελευταία του προσπάθεια, κάτι το οποίο τον άφησε με πολλά ερωτηματικά. Η διαφορά του από τον poleman, Μαξ Φερστάπεν, ήταν μισό δευτερόλεπτο, κάτι που προβληματίζει τους Ιταλούς.

Για τη μάχη των κατατακτήριων δοκιμών και την προσπάθειά του στο Q3, o Σάινθ ανέφερε στο Sky Sports: «Πρέπει να κοιτάξουμε την τηλεμετρία μας. Ένιωσα πολύ καλά με τον τελευταίο μου γύρο, πίστευα πως θα κάνω τουλάχιστον τον ίδιο χρόνο με την πρώτη μου προσπάθεια. Δεν κατάφερα όμως να βελτιώσω. Στον πρώτο τομέα της πίστας ένιωθα το μονοθέσιο να γλιστράει πολύ και αυτός μας δείχνει ότι θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε. Είμαι όμως χαρούμενος με το χρόνο και τη θέση μου στις κατατακτήριες».

Κατά τη διάρκεια του FP3 είδαμε τις ομάδες να κάνουν προσομοίωση αγώνα, με τη Ferrari να είναι με διαφορά ταχύτερη από τη Red Bull Racing. Ωστόσο ο Σάινθ έρχεται να ξεκαθαρίσει τα πράγματα και τι ελπίδες έχουν οι Ιταλοί για τον αυριανό αγώνα.

«Στην πρωινή προσομοίωση αγώνα που κάναμε, πιστεύω πως είχαμε λιγότερα καύσιμα από τη Red Bull. Ειλικρινά πιστεύω πως έχουμε καλύτερο ρυθμό αγώνα απ’ ότι ρυθμό για τις κατατακτήριες. Όμως δεν νομίζω να είμαστε ταχύτεροι από τη Red Bull γιατί πρέπει να είχαν γεμίσει τα μονοθέσιά τους με καύσιμα. Θα παλέψουμε με τον Νόρις, αν μας το επιτρέψει γιατί στις κατατακτήριες δοκιμές ήταν δύο δέκατα ταχύτερος. Ρεαλιστικά, η 3η θέση πρέπει να είναι ο στόχος μας. Θα παλέψουμε με τη McLaren για το βάθρο», πρόσθεσε.

Το Grand Prix Ιαπωνίας θα ξεκινήσει την Κυριακή 7/4 στις 08:00 ώρα Ελλάδος. Μην χάσετε από τις 07:30 ώρα Ελλάδος το LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford για να μπείτε σε κλίμα αγώνα.

