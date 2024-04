Η Red Bull Racing «κλείδωσε» την πρώτη σειρά της εκκίνησης στη Σουζούκα με τον Σέρχιο Πέρεζ στη 2η θέση.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Ιαπωνίας στην πίστα της Σουζούκα ήταν η ευκαιρία του Μαξ Φερστάπεν και της Red Bull Racing να απαντήσουν στην πρόκληση, μετά την ήττα στον προηγούμενο αγώνα, και το έκαναν εμφατικά. Ο Ολλανδός πρωταθλητής πήρε την pole position, για 36η φορά στην καριέρα του, ενώ οι «ταύροι» κλείδωσαν την πρώτη σειρά της εκκίνησης, με τον Σέρχιο Πέρεζ στη 2η θέση. Ο Λάντο Νόρις της McLaren ήταν εκείνος που βρέθηκε πιο κοντά τους και πήρε την 3η θέση, με τον Κάρλος Σάινθ της Scuderia Ferrari στην 4η θέση.

