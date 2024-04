O Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην τρίτη και τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στην πίστα της Σουζούκα.

Η δράση στο Grand Prix Ιαπωνίας, τoν τέταρτο φετινό αγώνα της Formula 1, συνεχίστηκε με το FP3, που ήταν η τελευταία περίοδος ελεύθερων δοκιμών. Σε αντίθεση με το FP2, o καιρός έκανε το χατίρι σε ομάδες και οδηγούς, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία ακολουθήσουν ένα εντατικό πρόγραμμα για 60 λεπτά.

Ταχύτερος στο FP3 ήταν ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing. O οδηγός της Red Bull Racing με τη μαλακή γόμα ελαστικών σημείωσε χρόνο 1:29,563 στα τελευταία λεπτά της διαδικασίας και ήταν δύο δέκατα του δευτερολέπτου ταχύτερος του Σέρχιο Πέρεζ, ο οποίος ολοκλήρωσε το 1-2 για την αυστριακή ομάδα.

