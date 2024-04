Ο Όσκαρ Πιάστρι της McLaren Racing ήταν ο ταχύτερος οδηγός στη «φτωχή» δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στην πίστα της Σουζούκα.

Μεγάλη απογοήτευση αποδείχθηκε το FP2 του Grand Prix Ιαπωνίας, ο τέταρτος αγώνας της Formula 1 στο 2024. Η βροχή που έκανε την εμφάνισή της πριν την έναρξη της διαδικασίας χάλασε τα σχέδια των ομάδων, καθώς είχαμε ελάχιστη δράση στην πίστα.

Το οδόστρωμα δεν είχε πολύ νερό, όμως δεν είχε στεγνώσει κι έτσι για το μεγαλύτερο μέρος της διαδικασίας οι ομάδες δεν ήθελαν να βγάλουν τους οδηγούς τους από το γκαράζ. O μεγαλύτερος φόβος τους ήταν να μην υπάρξει ζημιά στα μονοθέσια. Ο μεγαλύτερος αριθμός μονοθεσίων που βρέθηκε ταυτόχρονα στην πίστα ήταν μόλις επτά στα τελευταία 2 λεπτά.

Oscar Piastri heads out on inters



📻 "It's not really that wet"#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/PVi9SRGaen