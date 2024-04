Η επιτυχία της Ducati στο MotoGP τα τελευταία χρόνια αντικατοπτρίζεται και σε μιαν αναπάντεχη σύμπτωση.

Σε έναν κόσμο όπου οι αριθμοί καθορίζουν συχνά τα πάντα, από ταχύτητες μέχρι και πρωτιές, η Ducati και οι αναβάτες της έχουν πετύχει κάτι που ξεφεύγει από το συνηθισμένο: μια σύμπτωση που φέρνει τη μαγεία στον κόσμο της ταχύτητας και των μοτοσικλετών.

Ξεκινάμε από τον πιο πρόσφατο νικητή, τον Χόρχε Μαρτίν, ο οποίος με το Νο 89 στην Ducati του, κατέκτησε την 89η νίκη για την ομάδα στο MotoGP. Μια σύμπτωση που θα μπορούσε να φαντάζει απίθανη, αλλά αποδεικνύεται μόνο η αρχή.

Μεταφερόμαστε λίγο πίσω στο χρόνο, όπου ο Μάρκο Μπετζέκι, με το Νο 72, είχε φέρει την 72η νίκη στη Ducati. Και αν αυτό δεν ήταν αρκετό, ο Πέκο Μπανάια με το Νο 63, είχε κατακτήσει την 63η νίκη για την ιταλική ομάδα. Πηγαίνοντας ακόμη πιο πίσω, στον Κέισι Στόνερ, βρίσκουμε τον Αυστραλό με τον αριθμό 27 στη μοτοσικλέτα του να φέρνει την 27η νίκη της Ducati.

The numbers always seem to align for @ducaticorse! 🤝



#89 @88jorgemartin took Ducati's 89th #MotoGP victory on Sunday and it isn't the first time the numbers have matched up! 🤜🤛#PortugueseGP 🇵🇹 pic.twitter.com/W4oTEdMbgf